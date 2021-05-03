У ЗМІ з'явилася інформація про те, що український олігарх Рінат Ахметов та його соратник Борис Колесніков мають намір створити власну партію. Однак, самі бізнесмени спростували ці чутки.

Як зауважив Ахметов, коло його інтересів наразі обмежується лише кількома сферами. А саме – бізнесом, благодійністю та футболом.

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Він наголосив, що не бачить сенсу коментувати чутки про створення ним політсили, як і мотиви людей, які їх поширюють. Олігарх заявив, що не буде займатися політичними проєктами – ні новими, ні старими.

І дуже хотів би, аби мої друзі теж ними не займалися. Але впливати на них я не можу. Це їхнє право, їхній вибір, їхня відповідальність,

– пояснив Ахметов.

Він додав, що кожен має робити свою справу: підприємці – займатися бізнесом, а політики – політикою. Він запевнив, що категорично проти, аби було навпаки.

Що каже Колесніков

Соратнику Ахметова, Борису Колеснікову, також приписували причетність до створення нової партії. Проте й він це заперечує – мовляв, чутки не відповідають дійсності.

Мене окрім хокею, бізнесу та благодійності поки нічого не цікавить,

– наголосив він.

За даними ЗМІ, причетним до нового політичного проєкту може бути й нардеп Новинський. Колесніков запевнив, що від початку 2021 року ще з ним навіть не зустрічався.

Зверніть увагу! Напередодні в ефірі одного з українських телеканалів Колесников доволі позитивно відгукувався про Зеленського. Він зазначив, що це – чи не єдиний політик, який виконує свої передвиборчі обіцянки. Така похвала може свідчити про підготовку до якоїсь співпраці. Водночас наголосимо, що офіційної інформації про це наразі немає.

Чому заговорили про ймовірну нову партію

Наприкінці квітня у ЗМІ з'явилася інформація про те, український олігарх Ахметов має намір створити власну партію. Мовляв, його оточення роздумує над тим, щоб відмежуватися від ОПЗЖ.

Основу нової політсили мали б нібито скласти молоді люди. Водночас такі хто мають трудовий та кар'єрний стаж – переважно на підприємствах Ахметова та Новинського.