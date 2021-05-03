В СМИ появилась информация о том, что украинский олигарх Ринат Ахметов и его соратник Борис Колесников намерены создать собственную партию. Однако, сами бизнесмены опровергли эти слухи.

Как отметил Ахметов, круг его интересов пока ограничивается лишь несколькими сферами. А именно – бизнесом, благотворительностью и футболом.

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Он отметил, что не видит смысла комментировать слухи о создании им политсилы, как и мотивы людей, которые их распространяют. Олигарх заявил, что не будет заниматься политическими проэктам – ни новыми, ни старыми.

И очень хотел бы, чтобы мои друзья тоже ими не занимались. Но влиять на них я не могу. Это их право, их выбор, их ответственность,

– пояснил Ахметов.

Он добавил, что каждый должен делать свое дело: предприниматели – заниматься бизнесом, а политики – политикой. Он заверил, что категорически против, чтобы было наоборот.

Что говорит Колесников

Соратнику Ахметова, Бориса Колесникова, также приписывали причастность к созданию новой партии. Однако и он это отрицает – мол, слухи не соответствуют действительности.

Меня кроме хоккея, бизнеса и благотворительности пока ничего не интересует,

– подчеркнул он.

По данным СМИ, причастным к новому политическому проекту может быть и нардеп Новинский. Колесников заверил, что с начала 2021 еще с ним даже не встречался.

Заметьте! Накануне в эфире одного из украинских телеканалов Колесников довольно положительно отзывался о Зеленском. Он отметил, что это – единственный политик, который выполняет свои предвыборные обещания. Такая похвала может свидетельствовать о подготовке к какому-то сотрудничеству. В то же время отметим, что официальной информации об этом пока нет.

Почему заговорили о вероятной новую партию

В конце апреля в СМИ появилась информация о том, украинский олигарх Ахметов намерен создать собственную партию. Мол, его окружение размышляет над тем, чтобы отмежеваться от ОПЗЖ.

Основу новой политсилы должны якобы составить молодые люди. В то же время такие, кто имеют трудовой и карьерный стаж – преимущественно на предприятиях Ахметова и Новинского.