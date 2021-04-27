Окружение олигарха Рината Ахметова хочет отмежеваться от "Оппозиционной платформы – За жизнь". В СМИ появилась информация, что они запланировали создать новую собственную партию.

Изданию удалось пообщаться с одним из давних соратников Ахметова. Именно он рассказал детали.

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В окружении олигарха размышляют о запуске собственной полноценной партии,

– написала "Украинская правда".

В издании отметили, что речь идет не о "ребрендинге" старого "Опоблока". Новая партия якобы не будет ни пророссийской, ни проевропейской.

"Все увидите в ближайшие месяцы. Могу только сказать так: Зеленский показал нам всем пример, что сейчас нет смысла создавать пророссийскую партию, или проевропейскую партию – ведь это означает, что эти партии будут работать на интересы других стран", – сказал один из давних соратников Ахметова.

Кто войдет в партию

Известно, что в новую политическую силу могут войти молодые люди. Рассматривают и кандидатуру тех, кто раньше не занимался политикой.

В то же время важно, чтобы люди имели трудовой и карьерный стаж – преимущественно на крупных предприятиях Ахметова и Вадима Новинского.