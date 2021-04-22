Почти половина украинцев считают влияние олигархов более опасным для Украины, чем зависимость от России. Лидером антирейтинга украинских олигархов стал кум Путина Виктор Медведчук.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Всеукраинский омнибус", проведенного исследовательской компанией "Active Group" в марте 2021 года.

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Как украинцы относятся к олигархам

Поразительно, но 47,1% респондентов заявили, что именно олигархи являются наиболее опасными для украинского общества. Тогда как угрозу в зависимости от России видят 36,3% опрошенных.

На вопрос, что делать с богачами в Украине, опрошенные ответили следующим образом:

28,5% считают, что необходимо "раскулачить" олигархов , национализировав собственность, которую они получили незаконным путем.

, национализировав собственность, которую они получили незаконным путем. 22,1% согласны с тем, что необходимо ограничить влияние олигархов на политические процессы.

олигархов на политические процессы. 17,1% высказались за ограничение монопольного влияния олигархов на стратегические отрасли.

14,5% выступают за налаживание сотрудничества между крупным бизнесом и государством.

2,6% считают, что с олигархами ничего не нужно делать.

15,3% – не определились с ответом.

Антирейтинг украинских олигархов

По мнению 49,4% респондентов, ни один из олигархов не влияет положительно на государство. И только 8,5% украинцев имеют противоположное мнение.

Чье влияние украинцы считают отрицательным

56,6% отдали свой голос за Виктора Медведчука;

52,3% – за Игоря Коломойского;

49,2% – за Рината Ахметова;

48,3% – за Петра Порошенко.

Что известно об исследовании? Исследование проводила компания "Active Group" 20 – 21 марта 2021 года методом CATI (телефонные интервью по четко структурированной анкете с помощью интеллектуальных систем). В общем опросили 1 200 респондентов из всех регионов Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.



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