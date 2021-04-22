Как украинцы оценивают влияние олигархов на государство: интересные данные
Почти половина украинцев считают влияние олигархов более опасным для Украины, чем зависимость от России. Лидером антирейтинга украинских олигархов стал кум Путина Виктор Медведчук.
Источник:Active Group
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Всеукраинский омнибус", проведенного исследовательской компанией "Active Group" в марте 2021 года.
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Как украинцы относятся к олигархам
Поразительно, но 47,1% респондентов заявили, что именно олигархи являются наиболее опасными для украинского общества. Тогда как угрозу в зависимости от России видят 36,3% опрошенных.
На вопрос, что делать с богачами в Украине, опрошенные ответили следующим образом:
- 28,5% считают, что необходимо "раскулачить" олигархов, национализировав собственность, которую они получили незаконным путем.
- 22,1% согласны с тем, что необходимо ограничить влияние олигархов на политические процессы.
- 17,1% высказались за ограничение монопольного влияния олигархов на стратегические отрасли.
- 14,5% выступают за налаживание сотрудничества между крупным бизнесом и государством.
- 2,6% считают, что с олигархами ничего не нужно делать.
- 15,3% – не определились с ответом.
Антирейтинг украинских олигархов
По мнению 49,4% респондентов, ни один из олигархов не влияет положительно на государство. И только 8,5% украинцев имеют противоположное мнение.
Чье влияние украинцы считают отрицательным
- 56,6% отдали свой голос за Виктора Медведчука;
- 52,3% – за Игоря Коломойского;
- 49,2% – за Рината Ахметова;
- 48,3% – за Петра Порошенко.
Что известно об исследовании?Исследование проводила компания "Active Group" 20 – 21 марта 2021 года методом CATI (телефонные интервью по четко структурированной анкете с помощью интеллектуальных систем). В общем опросили 1 200 респондентов из всех регионов Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.
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