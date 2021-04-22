Майже половина українців вважають вплив олігархів більш небезпечним для України, ніж залежність від Росії. Лідером антирейтингу українських олігархів став кум Путіна Віктор Медведчук.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Всеукраїнський омнібус", проведеного дослідницькою компанією "Active Group" у березні 2021 року.

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Як українці ставляться до олігархів

Вражає, але 47,1% респондентів заявили, що саме олігархи ж найбільш небезпечними для українського суспільства. Тоді як загрозу у залежності від Росії бачать 36,3% опитаних.

На питання, що робити з багатіями в Україні, опитані відповіли наступним чином:

28,5% вважають, що треба "розкуркулити" олігархів , націоналізувавши власність, яку вони отримали незаконним шляхом.

, націоналізувавши власність, яку вони отримали незаконним шляхом. 22,1% згодні із тим, що необхідно обмежити вплив олігархів на політичні процеси.

олігархів на політичні процеси. 17,1% висловились за обмеження монопольного впливу олігархів на стратегічні галузі.

14,5% виступають за налагодження співробітництва між великим бізнесом та державою.

2,6% вважають, що з олігархами нічого не потрібно робити.

15,3% – не визначились із відповіддю.

Антирейтинг українських олігархів

На думку 49,4% респондентів, жоден з олігархів не впливає позитивно на державу. І лише 8,5% українців мають протилежну думку.

Чий вплив українці вважають негативним

56,6% віддали свій голос за Віктора Медведчука;

52,3% – за Ігоря Коломойського;

49,2% – за Рината Ахметова;

48,3% – за Петра Порошенка.

Що відомо про дослідження? Дослідження проводила компанія "Active Group" 20 – 21 березня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю за чітко структурованою анкетою за допомогою інтелектуальних систем). Загалом опитали 1 200 респондентів з усіх регіонів України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України та типом населеного пункту. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.



Найвпливовіші багатії України / Інфографіка 24 каналу