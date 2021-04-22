Як українці оцінюють вплив олігархів на державу: цікаві дані
Майже половина українців вважають вплив олігархів більш небезпечним для України, ніж залежність від Росії. Лідером антирейтингу українських олігархів став кум Путіна Віктор Медведчук.
Джерело:Active Group
Про це свідчать результати соціологічного дослідження "Всеукраїнський омнібус", проведеного дослідницькою компанією "Active Group" у березні 2021 року.
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Як українці ставляться до олігархів
Вражає, але 47,1% респондентів заявили, що саме олігархи ж найбільш небезпечними для українського суспільства. Тоді як загрозу у залежності від Росії бачать 36,3% опитаних.
На питання, що робити з багатіями в Україні, опитані відповіли наступним чином:
- 28,5% вважають, що треба "розкуркулити" олігархів, націоналізувавши власність, яку вони отримали незаконним шляхом.
- 22,1% згодні із тим, що необхідно обмежити вплив олігархів на політичні процеси.
- 17,1% висловились за обмеження монопольного впливу олігархів на стратегічні галузі.
- 14,5% виступають за налагодження співробітництва між великим бізнесом та державою.
- 2,6% вважають, що з олігархами нічого не потрібно робити.
- 15,3% – не визначились із відповіддю.
Антирейтинг українських олігархів
На думку 49,4% респондентів, жоден з олігархів не впливає позитивно на державу. І лише 8,5% українців мають протилежну думку.
Чий вплив українці вважають негативним
- 56,6% віддали свій голос за Віктора Медведчука;
- 52,3% – за Ігоря Коломойського;
- 49,2% – за Рината Ахметова;
- 48,3% – за Петра Порошенка.
Що відомо про дослідження?Дослідження проводила компанія "Active Group" 20 – 21 березня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю за чітко структурованою анкетою за допомогою інтелектуальних систем). Загалом опитали 1 200 респондентів з усіх регіонів України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України та типом населеного пункту. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.
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