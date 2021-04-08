У переліку найбагатших людей України опинилися відомі політики та бізнесмени. Першу трійку найвпливовіших багатіїв очолили олігархи Рінат Ахметов та Ігор Коломойський, а також п'ятий Президент України Петро Порошенко.

Відповідний рейтинг сформувало видання НВ спільно з провідними економістами, політологами та головними редакторами авторитетних видань.

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Найбагатші люди України: свіжий рейтинг

Рінат Ахметов – найбагатший українець, чий статок НВ і Dragon Capital у 2020 році оцінили у 6,6 мільярда доларів. Перше місце у рейтингу вітчизняних багатіїв – результат багаторічних зусиль із ведення бізнесу на найконцентрованіших ринках економіки країни, що користуються особливим ставленням держрегуляторів. Петро Порошенко – п'ятий президент України виліз на цю вершину іншим шляхом. Окрім гігантського кондитерського бізнесу Roshen, колишній лідер України згуртував навколо себе патріотичний електорат та відзначився, як досвідчений політик. Ігор Коломойський – олігарх, яким зараз цікавиться навіть американське ФБР. Свій шлях він почав з комерційної сфери ще в середини 80-х. Віктор Медведчук – сірий кардинал, кум Путіна та екскерівник адміністрації президента Кучми опинився на четвертій сходинці рейтингу. Він володіє чималою кількістю активів в енергетиці та металургії. Віктор Пінчук – успішним бізнесмен, меценат, який фінансує культурні проєкти та освітні програми. Його статки складають понад 2,4 мільярда доларів. Вадим Новинський – народний депутат, статок якого оцінюють у понад 1,2 мільярда доларів. Сергій Льовочкін – колишній регіонал може завдячувати своїм статкам медіагрупі "Інтер". Дмитро Фірташ – український олігарх, який володіє понад 1,2 мільярда доларів. Однією з найперших схем, які зробили Дмитра Фірташа по-справжньому багатим та впливовим – була "РосУкрЕнерго". Компанія-посередник, яка закуповувала газ в Росії та продавала в Україні, на рівному місці отримуючи надприбутки. Олександр та Галина Гереги – дохід власників "Епіцентру-К" складає понад 1,1 мільярда доларів. Григорій та Ігор Суркіси – відомі як футбольні меценати й спортивні функціонери. Але у них також є серйозні бізнес-активи.



Вплив олігархів на різні сфери нашого життя / Інфографіка НВ

Цікаво, що всі експерти, яких опитало НВ, визнали загрози від існування групи олігархів. До прикладу, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський вважає, що проблема з олігархами полягає не в їхньому винятковому багатстві, а в тому контролі над ЗМІ й політиками, за допомогою якого вони примножують свою фінансову силу.

Схожу думку озвучив президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер. Він наголосив, що багато років олігархи невпинно продовжують контролювати українську політику й економіку всіма доступними їм способами.

Запит на деолігархізацію існує, і від нього нікуди не дітися. Він був рушійною силою дуже багатьох протестів, включно з двома Майданами,

– нагадав політтехнолог Сергій Гайдай.

З ним погодився ексміністр фінансів і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк. Він додав: "Люди все більше й більше чекають деолігархізації.



Вплив олігархів на суспільне життя українців / Інфографіка НВ