Як Коломойський став олігархом та чи справді він має вплив на Зеленського

Ігор Коломойський повернувся в Україну одразу після президентських виборів. Ці дві події важко не пов'язувати, особливо враховуючи, що за останні кілька місяців олігарх дав більше інтерв'ю, ніж за усе попереднє життя. І в кожному він акцентував увагу на тому, що підтримує Володимира Зеленського.

З чого все починалось

Разом зі своїми незмінними партнерами Геннадієм Боголюбовим і Олексієм Мартиновим Ігор Коломойський подався у комерцію ще в середини 80-х.

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Вони заснували кілька підприємств, зокрема й усім відомий "Приватбанк". Саме через нього бізнес-партнери викупили в громадян чимало приватизаційних ваучерів, які потім обміняли на справжні заводи. Врешті створена трійцею бізнес-імперія стала відомою світу як "Група приват".

Сколотивши перший капітал, вони почали вкладати гроші у політику. У 2002 році Коломойський з партнерами підтримали парламентську кампанію "Нашої України" Віктора Ющенка. Пізніше – "Помаранчеву революцію". Екс-очільник Секретаріату Ющенка Олег Рибачук згадав, що Коломойський "завжди вкладав свої п'ять мільйонів доларів" політичних інвестицій.

Однак такі вкладення робили не за "дякую". Рибачук згадує, як за фінансову підтримку для Мистецького арсеналу – проекту, який був гордістю президента Ющенка, Коломойський просив аби певних людей поставили на одеську митницю.

Такі дружні послуги допомагали вибудовувати схеми й примножувати капітал. Одна з таких схем у 2000 роках існувала на загальнодержавному рівні: мільйонам бюджетників видали зарплатні карти "Приватбанку". Гроші люди миттєво не знімали, тож банк на рівному місці отримав сотні міньйонів обігових коштів.



Схема заробітку "Групи Приват"

Підтримка вигідних політсил

Коломойський і далі продовжує вкладати в політику. Так у лютому 2014 року він підтримав "Революцію гідності", а на весні захищав своє рідне Дніпро, а також свої активи у ньому. Ба більше, він навіть став на рік головою Дніпропетровської ОДА. І ось тут Коломойського, який став аж занадто впливовим, під гаслом війни з олігархами починають вичавлювати зі схем.

Після "Революції гідності" він контролював людей, які очолювали "Укрнафту", "Укртранснафту". І потім Порошенко його так поступово відтискав від корупційних потоків,

– заявив народний депутат України Сергій Лещенко.

Справді удавану деолігархізацію Порошенка часто називають "деколомоїзацією". Олігарх втратив контроль над небом – його компанія-монополіст МАУ поступилась дешевим європейським лоукостам. Потім над нафтовим бізнесом "Укрнафти".



Порошенко та Коломойський

Врешті, у нього забрали "Приватбанк", проте хибно було б вважати Коломойського жертвою режиму. Хоча б тому, що перед націоналізацією банка з нього вивели мільярди.

Я не бачив антимонопольних розслідувань по його феросплавах, заправках чи інших бізнесах. Тобто деякі люди говорять, що ми тут нападаємо на Коломойського, але якщо подивитися на цифри, то у нього залишається добре,

– зауважив головний редактор проекту "Наші гроші" Олекса Шалайський.

До слова, у рейтингу багатіїв Ігор Коломойський посідає четверте місце. Йому приписують величезний вплив, зокрема й на чинного президента. У своєму інтерв'ю олігарх заявляв, що підтримує Зеленського і хоче, аби той став президентом.



Коломойський та Зеленський

Чи дійсно Коломойський має вплив на Зеленського

Те, що між давніми партнерами по медіа-бізнесу є зв'язок – не приховаєш. Але Володимир Зеленський у своїх нечастих інтерв'ю запевняє, що він "не іграшка Коломойського".

Коломойський – це суцільний політичний ризик для Зеленського. І ці інтерв'ю, нічого доброго Зеленському не дають,

– зауважив Олег Рибачук.

Ігор Коломойський – типовий український олігарх, який роками примножував капітал завдяки політичному і медіа впливу. Його повернення в Україну за кілька днів до інавгурації Володимира Зеленського натякає на те, що він мріє використати свої зв'язки з чинним президентом.

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Чи мріє про це Зеленський та чи готовий він сприяти втіленню цих мрій в життя? Наразі не ясно. Поки публічні заяви Коломойського більше схожі на тиск і спроби видати бажане за дійсне. Чи так це насправді – покаже лише час.