Як та на чому заробляють топові українські олігархи: скандальні схеми
Коли новообраний президент розпускав парламент, люди під Радою аплодували. Вони чекали від Володимира Зеленського змін. Проте тих, хто сидів того дня під куполом, не надто цікавили думки й бажання українців. Все тому, що вони давно контролюються жменькою олігархів, які мають свої інтереси.
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1. "Блок Петра Порошенка".
2. "Опозиційний блок" розділений на людей Ахметова, Фірташа і Медведчука.
3. "Народний фронт", який спробував заблокувати розпуск Ради. Прямо чи опосередковано його пов'язують з Ахметовим і Коломойським.
4. "Радикальна партія", яка голосує то на догоду Ахметову, то за будь-чиї інтереси на догоду собі.
5. "Відродження" також пов'язують з Коломойським.
Верховна Рада поділена на групи впливу
І лише меншу частину нардепів можна вважати незалежними від фінансово-олігархічних груп.
Вплив олігархів часто є непрямий та опосередкований. Безумовно, вони впливають на політичне життя України. Наприклад, ми знаємо, що Ахметов контролює сферу енергетики та тарифну політику. Те саме робив Фірташ у газовій сфері,
– сказав політолог Володимир Фесенко.
Фірташ, Ахметов, Пінчук, Коломойський, Порошенко та Медведчук – це не просто великі бізнесмени. Їх бізнес-імперії ростуть саме тому, що через підконтрольних політиків і бюрократів джерелом збагачення для них є держава.
Олігархи України
Олігарх – це зловживання державними інституціями з метою власного збагачення кількома кланами, які перебувають при владі. Це можливість, коли одна купка людей, використовуючи вплив на президента або уряд, правоохоронну систему і суд, збагачується коштом інших громадян України,
– зазначив народний депутат України Сергій Лещенко.
Ось лише кілька прикладів, як це працює. Найвідоміша схема – "Роттердам+". Через своїх людей в регуляторі НКРЕКП її бенефіціар Рінат Ахметов домігся, аби на державному рівні затвердили хитру формулу розрахунку вартості вугілля з його донецьких шахт. Він продає його власним електростанціям за ціною вугілля на біржі у європейському Роттердамі, додає вартість постачання до України. До того ж ціну золотого вугілля закладає у вартість електроенергії. А надприбутки кладе собі в кишеню.
Схема заробітку "Роттердам+"
Схема заробітку Ахметова
Медведчуку руками Антимонопольного комітету ще за каденції Порошенка віддали на відкуп трубопровід "Прикарпатзахідтранс". Через який він контролює кожен другий літр дизеля в Україні. І поки Порошенко розповідав про агресора, кум Путіна міг і може залишити без палива всю українську армію.
Схема заробітку Медведчука
Олігархи намагаються розділити сфери впливу. Умовний олігарх Ахметов, який сидить в електроенергії, не пхається в хімічні заводи чи в розподілення газу, де сидить Фірташ. Деколи у них бувають сутички, коли їх кола накладаються в одному сегменті. Тоді починається війна там умовний Ахметов і Коломойський, але це все не тривалі війни,
– пояснив головний редактор видання "Наші гроші" Олекса Шалайський.
Усе разом це створює замкнуте коло великої політичної корупції. Олігархи вкладають сотні мільйонів доларів у політиків. Через свої телеканали з екранів телевізорів переконують українців голосувати за них. Політики, потрапивши до парламенту і в міністерські крісла, узаконюють монополії й схеми, які приносять олігархам надприбутки. А потім гроші знову вкладаються в політиків і медіа. І так по колу.
Така схема працює в Україні безвідмовно вже три десятки років. Невеличка купка людей на ній збагачується, а решта біднішає. Розірвати це хибне коло можливо. Підтримавши на парламентських виборах незалежних політиків.