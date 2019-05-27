Как и на чем зарабатывают топовые украинские олигархи: скандальные схемы
Когда новоизбранный президент распускал парламент, люди под Радой аплодировали. Они ждали от Владимира Зеленского изменений. Однако тех, кто сидел в тот день под куполом, не слишком интересовали мысли и желания украинцев. Все потому, что они давно контролируются горсткой олигархов, которые имеют свои интересы.
Можно сказать, что действующая Верховная Рада разделена на несколько групп влияния.
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Среди них можно выделить:
1. "Блок Петра Порошенко".
2. "Оппозиционный блок" разделен на людей Ахметова, Фирташа и Медведчука.
3. "Народный фронт", который попытался заблокировать роспуск Рады. Прямо или косвенно его связывают с Ахметовым и Коломойским.
4. "Радикальная партия", которая голосует в угоду Ахметову, то за чьи-то интересы в угоду себе.
5. "Возрождение" также связывают с Коломойским.
Верховная Рада разделена на группы влияния
И только меньшую часть нардепов можно считать независимыми от финансово-олигархических групп.
Влияние олигархов часто является непрямым и опосредованным. Безусловно, они влияют на политическую жизнь Украины. Например, мы знаем, что Ахметов контролирует сферу энергетики и тарифную политику. То же делал Фирташ в газовой сфере,
– сказал политолог Владимир Фесенко.
Фирташ, Ахметов, Пинчук, Коломойский, Порошенко и Медведчук – это не просто крупные бизнесмены. Их бизнес-империи растут именно потому, что через подконтрольных политиков и бюрократов источником обогащения для них является государство.
Олигархи Украины
Олигарх – это злоупотребление государственными институтами с целью собственного обогащения несколькими кланами, которые находятся у власти. Это возможность, когда одна группа людей используя влияние на президента или правительство, правоохранительную систему и суд, обогащается за счет других граждан Украины,
– отметил народный депутат Украины Сергей Лещенко.
Вот несколько примеров, как это работает. Самая известная схема – "Роттердам+". Через своих людей в регуляторе НКРЕКП ее бенефициар Ринат Ахметов добился, чтобы на государственном уровне утвердили хитрую формулу расчета стоимости угля с его донецких шахт. Он продает его собственным электростанциям по цене угля на бирже в европейском Роттердаме, добавляет стоимость поставки в Украину. К тому же цену золотого угля закладывает в стоимость электроэнергии. А сверхприбыли кладет себе в карман.
Схема заработка "Роттердам +"
А вот для Фирташа, монополиста на рынке азотных удобрений, Кабмин, ссылаясь на войну и санкции, ввел запрет на их ввоз из России. Но лицемерно позволил ввозить оттуда дешевое сырье для них – азот. В России на этом зарабатывает друг Путина Ротенберг. А в Украине – монополист Фирташ, который без конкуренции продает удобрения аграриям втрое дороже.
Схема заработка Ахметова
Схема заработка Медведчука
И это только несколько пазлов олигархической системы. Все эти персонажи обладают главными атрибутами олигархической триады – монополиями в различных секторах экономики, политическим влиянием и мощными медиа. Они давно все между собой поделили. И даже не думают воевать.
Олигархи пытаются разделить сферы влияния. Условный олигарх Ахметов, сидит в электроэнергии, не рвется в химические заводы или в распределение газа, где сидит Фирташ. Иногда у них бывают стычки, когда их круга накладываются в одном сегменте. Тогда начинается война там условный Ахметов и Коломойский, но это все не длительные войны,
– пояснил главный редактор издания "Наши деньги" Алексей Шалайский.
Все вместе это создает замкнутый круг большой политической коррупции. Олигархи вкладывают сотни миллионов долларов в политиков. Через свои телеканалы с экранов телевизоров убеждают украинцев голосовать за них. Политики, попав в парламент и в министерские кресла, узаконивают монополии и схемы, которые приносят олигархам сверхприбыли. А потом деньги снова вкладываются в политиков и медиа. И так по кругу.
Такая схема работает в Украине безотказно уже три десятка лет. Небольшая кучка людей на ней обогащается, а остальные беднеют. Разорвать этот порочный круг возможно. Поддержав на парламентских выборах независимых политиков.