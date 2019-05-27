Как и на чем зарабатывают топовые украинские олигархи: скандальные схемы

Когда новоизбранный президент распускал парламент, люди под Радой аплодировали. Они ждали от Владимира Зеленского изменений. Однако тех, кто сидел в тот день под куполом, не слишком интересовали мысли и желания украинцев. Все потому, что они давно контролируются горсткой олигархов, которые имеют свои интересы.

Можно сказать, что действующая Верховная Рада разделена на несколько групп влияния. Читайте также: Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины Среди них можно выделить: 1. "Блок Петра Порошенко". 2. "Оппозиционный блок" разделен на людей Ахметова, Фирташа и Медведчука. 3. "Народный фронт", который попытался заблокировать роспуск Рады. Прямо или косвенно его связывают с Ахметовым и Коломойским. 4. "Радикальная партия", которая голосует в угоду Ахметову, то за чьи-то интересы в угоду себе. 5. "Возрождение" также связывают с Коломойским.



Верховная Рада разделена на группы влияния Верховная Рада разделена на группы влияния И только меньшую часть нардепов можно считать независимыми от финансово-олигархических групп. Влияние олигархов часто является непрямым и опосредованным. Безусловно, они влияют на политическую жизнь Украины. Например, мы знаем, что Ахметов контролирует сферу энергетики и тарифную политику. То же делал Фирташ в газовой сфере,

– сказал политолог Владимир Фесенко. Фирташ, Ахметов, Пинчук, Коломойский, Порошенко и Медведчук – это не просто крупные бизнесмены. Их бизнес-империи растут именно потому, что через подконтрольных политиков и бюрократов источником обогащения для них является государство.



Олигархи Украины

Олигарх – это злоупотребление государственными институтами с целью собственного обогащения несколькими кланами, которые находятся у власти. Это возможность, когда одна группа людей используя влияние на президента или правительство, правоохранительную систему и суд, обогащается за счет других граждан Украины,

– отметил народный депутат Украины Сергей Лещенко.

Вот несколько примеров, как это работает. Самая известная схема – "Роттердам+". Через своих людей в регуляторе НКРЕКП ее бенефициар Ринат Ахметов добился, чтобы на государственном уровне утвердили хитрую формулу расчета стоимости угля с его донецких шахт. Он продает его собственным электростанциям по цене угля на бирже в европейском Роттердаме, добавляет стоимость поставки в Украину. К тому же цену золотого угля закладывает в стоимость электроэнергии. А сверхприбыли кладет себе в карман.



Схема заработка "Роттердам +"

А вот для Фирташа, монополиста на рынке азотных удобрений, Кабмин, ссылаясь на войну и санкции, ввел запрет на их ввоз из России. Но лицемерно позволил ввозить оттуда дешевое сырье для них – азот. В России на этом зарабатывает друг Путина Ротенберг. А в Украине – монополист Фирташ, который без конкуренции продает удобрения аграриям втрое дороже.



Схема заработка Ахметова Схема заработка Ахметова

Медведчуку руками Антимонопольного комитета еще при каденции Порошенко отдали на откуп трубопровод "ПрикарпатЗападтранс". Через который он контролирует каждый второй литр дизеля в Украине. И пока Порошенко рассказывал об агрессоре, кум Путина мог и может оставить без топлива всю украинскую армию.



Схема заработка Медведчука

И это только несколько пазлов олигархической системы. Все эти персонажи обладают главными атрибутами олигархической триады – монополиями в различных секторах экономики, политическим влиянием и мощными медиа. Они давно все между собой поделили. И даже не думают воевать.

Олигархи пытаются разделить сферы влияния. Условный олигарх Ахметов, сидит в электроэнергии, не рвется в химические заводы или в распределение газа, где сидит Фирташ. Иногда у них бывают стычки, когда их круга накладываются в одном сегменте. Тогда начинается война там условный Ахметов и Коломойский, но это все не длительные войны,

– пояснил главный редактор издания "Наши деньги" Алексей Шалайский.

Все вместе это создает замкнутый круг большой политической коррупции. Олигархи вкладывают сотни миллионов долларов в политиков. Через свои телеканалы с экранов телевизоров убеждают украинцев голосовать за них. Политики, попав в парламент и в министерские кресла, узаконивают монополии и схемы, которые приносят олигархам сверхприбыли. А потом деньги снова вкладываются в политиков и медиа. И так по кругу.

Такая схема работает в Украине безотказно уже три десятка лет. Небольшая кучка людей на ней обогащается, а остальные беднеют. Разорвать этот порочный круг возможно. Поддержав на парламентских выборах независимых политиков.