Що криється за особою Медведчука: обурливі факти з життя кума Путіна

Кум російського президента Віктор Медведчук вже намагався повернутись в українську політику з політичним рухом "Український вибір". Сьогодні він пробує зробити це вдруге, і має всі шанси.

Кар'єра юриста

Нічого не віщувало Віктору Медведчуку успіху в житті. У 1943 році батька Віктора Медведчука засудили до 12 років за націоналістичну діяльність. З такою біографією в Радянському Союзі навіть мріяти про кар'єру було не варто.

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Проте майбутній олігарх "обріс" знайомствами й успішно вступив на юридичний факультет головного університету країни імені Тараса Шевченка. І невдовзі він став адвокатом поета Василя Стуса.



Віктор Медведчук був адвокатом Василя Стуса

Коли розпався Радянський Союз, то Медведчук не розгубився. З братами Суркісами створив юридичну компанію. У 1997 році став народним депутатом. А через рік очолив партію СДПУ(о). В той самий рік в неї вступив тоді ще просто комерсант Петро Порошенко.

Медведчук в політиці

Згодом кум Путіна Медведчук став головою Адміністрації Президента Леоніда Кучми. Саме тоді, на початку 2000-х років, три гучних скандали – продаж Кольчуг в Ірак в обхід санкцій, збитий над Чорним морем російський пасажирський літак і вбивство Георгія Гонгадзе – змінили ставлення світу до Кучми. І врешті змусили його розвернути курс країни у бік Москви.



Віктор Медведчук та Леонід Кучма

Карти Медведчуку сплутала "Помаранчева революція". Після неї кум Путіна, майстер інтриг і куратор темників, зник з політичної арени на довгих п'ять років. З проектом "Український вибір" він повернувся лише за Януковича у 2010 році. Та навіть команда "професіоналів" не взяла його в "сім'ю". Через чотири роки, з початком війни на Донбасі, Медведчук раптом почав грати впливову роль в переговорах з Росією.



Медведчук лідер політичного руху "Український вибір"

"Великий гріх президента Порошенка в тому, що саме він повернув Медведчука у велику політику. Щоб мені не говорили, бо навіть, якщо це зробив Путін, то однако Порошенко на це пішов", – пояснив керівник громадської організації "Центр.UA" Олег Рибачук.

Бізнес кума Путіна в Україні

За підтримки колишнього президента Медведчук не просто повернувся в політику – він зібрав у своїх руках справжню олігархічну тріаду.

Розслідування журналістів програми "Схеми" вказують на те, що саме Медведчук контролює два телеканали – "NewsOne" і "112-Україна". Причетності до партії "Опозиційна платформа за життя" політик навіть не приховує.



Медведчук є власником двох телеканалів

Він 73 в рейтингу багатіїв. Його статки оцінюють в 78 мільйонів доларів, а за 2018 рік вони виросли вполовину. Йому приписують контроль над двома стратегічними сегментами ринку. Подібна ситуація і з ринком дизельного палива, хоч у Медведчука це спростовують.

Повернення Медведчука в політику

Сьогодні людина, яку сприймали як уособлення інтриг, обману і зради за часів "Помаранчевої революції". Людина, яка ймовірно була пов'язана з радянськими спецслужбами. Людина, яка має чи не родинні зв'язки з президентом Росії та стала символом політичного впливу Кремля у війні між Україною та РФ набула нечуваного політичного і бізнес-впливу за сприяння нової української влади. Ба більше, Медведчук має усі шанси потрапити в новий український парламент.

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео