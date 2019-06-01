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      Что кроется за личностью Медведчука: возмутительные факты из жизни кума Путина

      Олигархи 27 Читати новину українською

      Кум российского президента Виктор Медведчук уже пытался вернуться в украинскую политику с политическим движением "Украинский выбор". Сегодня он пробует сделать это во второй раз, и имеет все шансы.

      Карьера юриста

      Ничего не предвещало Виктору Медведчуку успех в жизни. В 1943 году отца Виктора Медведчука приговорили к 12 годам за националистическую деятельность. С такой биографией в Советском Союзе даже мечтать о карьере не стоило.

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      Однако будущий олигарх "оброс" знакомствами и успешно поступил на юридический факультет главного университета страны имени Тараса Шевченко. И вскоре он стал адвокатом поэта Василия Стуса.

      медведчук стус
      Виктор Медведчук был адвокатом Василия Стуса

      Когда распался Советский Союз, Медведчук не растерялся. С братьями Суркисами создал юридическую компанию. В 1997 году стал народным депутатом. А через год возглавил партию СДПУ(о). В тот же год в нее вступил тогда еще просто коммерсант Петр Порошенко.

      Медведчук в политике

      Впоследствии кум Путина Медведчук стал главой Администрации Президента Леонида Кучмы. Именно тогда, в начале 2000-х годов, три громких скандала – продажи Кольчуг в Ирак в обход санкций, сбитый над Черным морем российский пассажирский самолет и убийство Георгия Гонгадзе – изменили отношение мира к Кучме. И в итоге заставили его развернуть курс страны в сторону Москвы.

      медведчук кучма
      Виктор Медведчук и Леонид Кучма

      Карты Медведчуку спутала "Оранжевая революция". После нее кум Путина, мастер интриг и куратор темников, исчез с политической арены на долгих пять лет. С проектом "Украинский выбор" он вернулся лишь при Януковиче в 2010 году. Но даже команда "профессионалов" не взяла его в "семью". Через четыре года, с началом войны на Донбассе, Медведчук вдруг начал играть влиятельную роль в переговорах с Россией.

      медведчук
      Медведчук – лидер политического движения "Украинский выбор"

      "Большой грех президента Порошенко в том, что именно он вернул Медведчука в большую политику. Чтобы мне не говорили, потому что даже если это сделал Путин, то одинаково Порошенко на это пошел", – пояснил руководитель общественной организации "Центр.UA" Олег Рыбачук.

      Бизнес кума Путина в Украине

      При поддержке бывшего президента Медведчук не просто вернулся в политику – он собрал в своих руках настоящую олигархическую триаду.

      Расследования журналистов программы "Схемы" указывают на то, что именно Медведчук контролирует два телеканала – "NewsOne" и "112 Украина". Причастность к партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" политик даже не скрывает.

      112 україна
      Медведчук является владельцем двух телеканалов

      Он 73 в рейтинге богачей. Его состояние оценивают в 78 миллионов долларов, а за 2018 год оно выросло вполовину. Ему приписывают контроль над двумя стратегическими сегментами рынка. Похожая ситуация и с рынком дизельного топлива, хоть у Медведчука это опровергают.

      Возвращение Медведчука в политику

      Сегодня человек, которого воспринимали как олицетворение интриг, обмана и предательства во времена "Оранжевой революции"; человек, который вероятно был связан с советскими спецслужбами; человек, который имеет родственные связи с президентом России и стал символом политического влияния Кремля в войне между Украиной и РФ, приобрел неслыханное политическое и бизнес влияние при содействии новой украинской власти. Более того, Медведчук имеет все шансы попасть в новый украинский парламент.

      Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео

       

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      Теги: Оппозиционная платформа За жизнь СМИ Леонид Кучма Олигархи Новости Украины Новости политики Бизнес Новости России Украина – Россия Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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