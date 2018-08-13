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Не адвокат, а второй прокурор: шокирующая правда о том, как Медведчук "защищал" Стуса

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В Украине получило огласку дело поэта диседента Василия Стуса, адвокатом которого был Виктор Медведчук. Путинский кум боится, что его покажут не в том свете, который нужно. Он хочет, чтобы его запомнили миротворцем, который извлекает из российских тюрем украинцев.

Защитник Виктора Медведчука предупреждает создателей фильма о Василие Стусе, что будет судиться, если его клиента в ленте изобразят не так, как нужно.

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Cцены с кумом Путина, который был адвокатом украинского поэта, вернули в сценарий только после протестов общественности. Авторы фильма говорили, что удалили их, чтобы сократить хронометраж.

Но есть другая версия – создателям ленты якобы звонили от Медведчука и просили убрать эти эпизоды. И в это верится, потому что как Медведчук защищал Стуса – не секрет. Ведь, фактически – это был не защита, а подыгрывание обвинителям. И от адвоката-Медведчука Стус отказывался.

Стус Медвечук
Василий Стус и Виктор Медведчук

Украинский диссидент Семен Глузман отбывал наказание в то же время, что и Василий Стус. Они обменялись письмами – это был первый арест писателя. Затем он вступил в Хельсинский союз, дальше было повторное задержание и обвинение в "антисоветской пропаганде".

Адвокатом Стуса назначили ныне влиятельного политика, кума президента России, а в то время молодого юриста Виктора Медведчука. Известный правозащитник и друг Василия Стуса Евгений Сверстюк вспоминал реакцию диссидента на такого защитника.

Когда Стус встретился с назначенным ему адвокатом, то сразу почувствовал, что Медведчук является человеком комсомольского агрессивного типа, он его не защищает, не хочет его понимать и, собственно, не интересуется его делом,
– вспоминал поэт и правозащитник Евгений Сверстюк.

Василий Стус отказался от услуг такого адвоката, попросил открытого процесса и международного правозащитника. Однако, Медведчук полномочий не сложил. Из стенограмм видно, что он согласен с обвинением, и признал вину своего подзащитного. Как результат, 7 лет принудительных работ, 5 лет ссылки и смерть через 4 года.

Стус привлекался к уголовной ответственности в 1980 году во второй раз по части второй ст. 62 УК УССР за антисоветскую агитацию и пропаганду, скажите пожалуйста, кто-то сомневается в том, что известный украинский поэт Василий Стус боролся с советской властью,
– заявил Медведчук.

Правовой анализ дела свидетельствует, что даже по советскому законодательству Медведчук имел для защиты подсудимого необходимые рычаги, но не воспользовался ими и даже нарушил адвокатскую этику, признав вину своего подзащитного за его самого. Однако, Семен Глузман, вспоминая своего адвоката говорит, что других на процессы политзаключенных не назначали.

Многие из палачей сегодня, как и Медведчук, успешно работают и их преступления им никто не вспоминает. И это не только адвокаты. Недавно президент Петр Порошенко наградил орденом судью, который осуждал диссидентов.

В Украине есть жив-здоров, бывший высокий чин 5 управления КГБ Евгений Марчук. Он "занимался нами", сейчас большой человек, пытается договориться с Россией,
– рассказал врач-психиатр, диссидент Семен Глузман.

Однако, прямым переговорщиком в вопросе освобождения политзаключенных из кремлевского плена является именно Виктор Медведчук. Судьбы пленных украинских патриотов решает кум Путина, который даже не признает агрессию России.

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости Украины Скандал Виктор Медведчук Литература Кино СССР
Источник: 24 канал
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