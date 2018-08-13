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Не адвокат, а другий прокурор: шокуюча правда про те, як Медвечук "захищав" Стуса

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В Україні набула розголосу справа поета-диседента Василя Стуса, адвокатом якого був Віктор Медвечук. Путінський кум боїться, що його покажуть не в тому світлі, якому потрібно. Він прагне, аби його запам'ятали миротворцем, який витягує з російських тюрем українців.

Захисник Віктора Медведчука попереджає творців фільму про Василя Стуса, що судитиметься, якщо його клієнта у стрічці зобразять не так, як потрібно.

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Cцени з кумом Путіна, який був адвокатом українського поета, повернули до сценарію лише після протестів громадськості. Автори фільму казали, що видалили їх, щоб скоротити хронометраж.

Але є інша версія – творцям стрічки нібито телефонували від Медведчука і просили прибрати ці епізоди. І в це віриться, бо як Медведчук захищав Стуса – не таємниця. Адже, фактично – це був не захист, а підігрування обвинувачам. І від адвоката-Медведчука Стус відмовлявся.

Стус Медвечук
Василь Стус і Віктор Медвечук

Український дисидент Семен Глузман відбував покарання в той самий час, що і Василь Стус. Вони обмінялись листами – це був перший арешт письменника. Потім він вступив у Гельсінську спілку, далі було повторне затримання і звинувачення в "антирадянській пропаганді".

Адвокатом Стуса призначили нині впливового політика, кума президента Росії, а на той час молодого юриста Віктора Медведчука. Відомий правозахисник і друг Василя Стуса Євген Сверстюк згадував реакцію дисидента на такого захисника.

Коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медведчук є людиною комсомольського агресивного типу, що він його не захищає, не хоче його розуміти і, власне, не цікавиться його справою,
– згадував поет і правозахисник Євген Сверстюк.

Василь Стус відмовився від послуг такого адвоката, попросив відкритого процесу і міжнародного правозахисника. Однак, Медведчук повноважень не склав. Зі стенограм видно, що він погоджувався з обвинуваченням, і визнав вину свого підзахисного. Як результат, 7 років примусових робіт, 5 років заслання і смерть через 4 роки.

Стус притягувався до кримінальної відповідальності в 1980 році вдруге за частиною другою ст. 62 КК УРСР за антирадянську агітацію та пропаганду, скажіть будь ласка, хтось сумнівається в тому, що відомий український поет Василь Стус боровся з радянською владою,
– заявив Медвечук.

Правничий аналіз справи свідчить, що навіть за радянським законодавством Медведчук мав для захисту підсудного необхідні важелі, але не скористався ними і навіть порушив адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого. Однак, Семен Глузман, згадуючи свого адвоката каже, що інших на процеси політв'язнів не призначали.

Багато хто з катів сьогодні, як і Медведчук, успішно працюють і їх злочини їм ніхто не згадує. І це не тільки адвокати. Нещодавно президент Петро Порошенко нагородив орденом суддю, який засуджував дисидентів.

В Україні є живий-здоровий, колишній високий чин 5 управління КДБ Євгеній Марчук. Він "займався нами", зараз велика людина, намагається домовитися з Росією, 
– розповів лікар-психіатр, дисидент Семен Глузман.

Однак, прямим перемовником у питанні звільнення політв'язнів з кремлівського полону є саме Віктор Медведчук. Долі полонених українських патріотів вирішує кум Путіна, який навіть не визнає агресію Росії.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Скандал Віктор Медведчук СРСР Кіно Література
Джерело: 24 канал
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