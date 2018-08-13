"Всі обіцянки порушено": син Стуса відмовився співпрацювати з авторами фільму про батька

Син українського поета-дисидента Василя Стуса – Дмитро – відмовляється співпрацювати з авторами фільму про батька. За словами сина видатного українця, усе тому, що творці стрічки порушили усі домовленості з ним щодо фільму.

Про це Дмитро Стус розповів у коментарі "Громадському".

За його словами, близько року тому автори фільму звернулись до нього для консультацій.

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"Приблизно рік тому, може менше, вони до мене звертались, я попросив сценарій, після прочитання сценарію я відмовився з ними співпрацювати, на цьому все. Я вважаю, що сценарій неприйнятний – ні з етичних міркувань, ні з естетичних", – розповів син поета.

Він наголосив, що ні до режисерів, ні до фільму його власне ставлення не зміниться за будь-яких умов, у тому числі, за умови повернення до фільму сцен з одіозним українським політиком Віктором Медведчуком, який був адвокатом Василя Стуса.

Люди від мого імені поширили купу заяв... Мене просили поговорити з ними про проблематику, ми домовились, що все не буде вириватись з контексту. Але, наскільки мені розповідають мої друзі і моя дружина, все це порушено. А з людьми, які порушують свої обіцянки, я нічого не маю спільного,

– розповів Дмитро Стус.

Він також припустив, що творці фільму можуть звернутися до нього з проханням надати авторські права на стрічку, "щоб фільм не був піратський", проте син поета запевнив, що "й тоді не говоритиме з ними".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що з фільму про українського письменника-дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Останній був захисником у процесі над поетом, хоча сам підсудний відмовився від захисту Медведчука. Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти стрічку, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом".



Проте згодом знімальна група фільму заявила, що найближчим часом буде дознято сцену суду за участю Віктора Медведчука, яка раніше була видалена.