Ще надвечір 31 серпня російські телеграм-канали тривожно заявляли, що нібито Україна здійснила запуск рекордної кількості безпілотників. Йдеться про понад сотню. Згодом ця інформація почала підтверджуватися, адже у низці регіонів країни-агресорки залунали вибухи. Особливо гаряче було на Брянщині.

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Десятки дронів вдарили по Брянській області

Так, близько 01:30 губернатор Брянської області Богомаз повідомив, що над регіоном було збито аж 12 дронів.

Не минуло й години, як Богомазов озвучив нову цифру – удвічі більшу за попередню. Станом на 02:24 над областю буцімто знищили ще 14 дронів. Отже, загалом Брянщину атакували 26 безпілотників.

Зазначимо, що дрони дістали навіть російську столицю. Мер міста Собянін заявив про збиття БпЛА у Подольську. Через дрони два столичні аеропорти скасували рейси. Росіян повисаджували з літаків.