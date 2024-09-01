Уночі Росією прокотилася хвиля вибухів. Гучно було у прикордонних областях та центральних. Не судилося виспатися й мешканцям Підмосков'я.

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Під Москвою збивають дрони

Після першої години жителі Подольська поскаржилися у мережі на гучний вибух. Згодом мер Москви Сергій Собянін радісно повідомив, що дрон, який летів на російську столицю був збитий силами ППО. Зазначається, що БпЛА "підбили" у районі Подольська.

На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події,

– йдеться у заяві чиновника.

Момент збиття безпілотника у Підмосков'ї потрапив на відео.

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Близько 03:00 мер Москви заявив про збиття ще одного безпілотника, який прямував на столицю.

Внаслідок дронової загрози у столичних аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" затримали на виліт кілька рейсів. Посадки скасовують, пасажирів виводять із літаків.