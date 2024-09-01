Ще пізнього вечора 31 серпня російські телеграм-канали почали повідомлять про вибухи у Курській області. Згодом її долю розділили й інші регіони.
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Де у Росії горить і палає
Так, десь о 20:00 губернатор Курщини Алєксей Смірнов оголосив ракетну небезпеку. Через дві години на зміну цій загрозі прийшла інша – безпілотники.
У кількох районах прогриміли вибухи. Гучно було у самому Курську, Курчатові, а також Желєзногорське. Навіть після того, як Смірнов відрапортував про начебто успішне знищення над областю двох українських дронів, вибухи у вище згаданих містах продовжили лунати.
Що відбувається у Курчатові: дивіться відео
Як гучно у Желєзногорському районі: дивіться відео
Згодом до вибухової "вечірки" приєдналася Воронезька область, над якою начебто теж було ліквідовано кілька дронів.
Під обстрілом уночі опинилося Шебекіно, що у Бєлгородській області.
Також пропагандисти заявили про знищення одного безпілотника над Липецькою та аж 12 – над Брянською областями.
Біля першої ночі у мережі з'явилися яскраві відео й з Калузької області. Там теж росіяни не можуть заснути через дзижчання БпЛА.
Як дрони гудуть над Калугою: дивіться відео
Близько о 01:30 стало відомо про збитого безпілотника під Москвою. Мер міста Собянін заявив, що дрон збили у районі Подольська. Руйнувань і постраждалих начебто немає.
Зауважимо, що пропагандисти розходяться про те, що Україна нібито запустила рекордну кількість БпЛА у напрямку центра та південних регіонів Росії. Про це повідомляє Андрющенко Time.