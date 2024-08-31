Представник України в ООН Сергій Кислиця зробив неоднозначний допис у соцмережі "Х", прикріпивши фото очільника російського МЗС Сергія Лаврова.

Дивіться також Чи можливі мирні переговори Росії з Україною: Лавров видав заяву на тлі боїв на Курщині

Таємниче повідомлення про Лаврова

Посадовець зауважив, що для російських військових злочинців смерть – найпростіший вихід. Адже вони у такий спосіб прямо потраплять у пекло, минувши чистилище, тобто суд.

Опісля Кислиця додав, що дехто поговорює про те, що Лавров помер. Втім, він би хотів, аби російський міністр був живий, щоб мати змогу побачити його на лаві підсудних.

Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі "Ландшафт" може здатися найпростішим виходом. Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище... Дехто каже, що він уже відкинув копита, та все ж за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних,

– йдеться у дописі Кислиці.

Зауважимо, що інші джерела, зокрема офіційні представництва країни-агресорки, не повідомляли інформацію про можливу смерть Лаврова.

До слова, нещадавно в Росії помер головний конструктор "Іскандерів" Олег Мамалига.