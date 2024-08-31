Представитель Украины в ООН Сергей Кислица сделал неоднозначное сообщение в соцсети "Х", прикрепив фото главы российского МИД Сергея Лаврова.

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Таинственное сообщение о Лаврове

Чиновник отметил, что для российских военных преступников смерть – самый простой выход. Ведь они таким образом прямо попадут в ад, минуя чистилище, то есть суд.

После Кислица добавил, что некоторые поговаривают о том, что Лавров умер. Впрочем, он бы хотел, чтобы российский министр был жив, чтобы иметь возможность увидеть его на скамье подсудимых.

Для некоторых российских военных преступников умереть в своей постели в элитном пригородном районе "Ландшафт" может показаться самым простым выходом. Даже если они пропустят скамью подсудимых, они пойдут прямо в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище... Некоторые говорят, что он уже отбросил копыта, и все же по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых,

– говорится в заметке Кислицы.

Заметим, что другие источники, в частности официальные представительства страны-агрессора, не сообщали информацию о возможной смерти Лаврова.

К слову, недавно в России умер главный конструктор "Искандеров" Олег Мамалыга.