Соответствующие заявления Лаврова публикуют российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.
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Что сказал Лавров о мирных переговорах между Россией и Украиной
Глава российского МИД, комментируя этот вопрос, сослался на заявление Путина.
Президент России четко сказал, что ни о каких переговорах с Киевом после вторжения в Курскую область не может быть речи,
– заявил Лавров.
Кроме этого, Лавров назвал слухами утверждения о якобы контактах для подготовки переговоров с Украиной. По его словам, это делается для развития уже прошедшего Саммита мира в Швейцарии.
Глава МИД России заверил, что для Кремля такой процесс неприемлем, поскольку, как он заявил, "его единственная цель – продвижение ультиматума под названием "формула Зеленского".