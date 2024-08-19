Соответствующие заявления Лаврова публикуют российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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Что сказал Лавров о мирных переговорах между Россией и Украиной

Глава российского МИД, комментируя этот вопрос, сослался на заявление Путина.

Президент России четко сказал, что ни о каких переговорах с Киевом после вторжения в Курскую область не может быть речи,

– заявил Лавров.

Кроме этого, Лавров назвал слухами утверждения о якобы контактах для подготовки переговоров с Украиной. По его словам, это делается для развития уже прошедшего Саммита мира в Швейцарии.

Глава МИД России заверил, что для Кремля такой процесс неприемлем, поскольку, как он заявил, "его единственная цель – продвижение ультиматума под названием "формула Зеленского".