15 и 16 июня швейцарский 5-звездочный курорт Бюргеншток будет принимать высоких гостей и Глобальный саммит мира – мероприятие, инициированное Украиной и поддержанное представителями цивилизованного мира. В швейцарские Альпы прибудут главы государств и правительств со всех континентов. Ожидается, что их будет более 80, включая первых лиц ведущих государств планеты.

Лидеры мира будут обсуждать справедливое окончание российско-украинской войны, а основой станет украинское видение, известное, как "Украинская формула мира" или "Формула Зеленского". 24 Канал рассказывает, чего ждать от саммита, будет ли там присутствовать Россия, Китай и США, и на что вообще может рассчитывать Украина.

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Что такое Саммит мира и чего от него ожидать

Подготовка к Саммиту мира началась еще в конце 2022 года. В 2023 году состоялись первые встречи на уровне политических советников глав государств. Инициатором встреч выступила Украина, представителем нашего государства на этих консультациях выступил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Обратите внимание! Переговорам в формате, следствием которых станет конференция в Бюргенштоке, предшествовал фальстарт в виде прямых переговоров между Украиной и Россией сначала в Беларуси, а затем в Турции. Переговоры доказали, что Россия не является договороспособным государством и стремится только "выкручивать руки" Украине и навязывать свою волю.



После этого, в начале лета 2022 года, переговорный процесс был свернут, а Украина 30 сентября 2022-го даже на законодательном уровне запретила дипломатический диалог с государством-агрессором, пока там сохраняется тоталитарный режим Путина. При этом сам Путин до сих пор везде бегает с бумажками за подписями историка-неудачника Мединского, выдает их за "мирный договор" и истерично заявляет, что "коллективный Запад" его в очередной раз обманул.



Один из раундов переговоров Украины с Россией в Беловежской Пуще / Фото БелТА

Первая встреча на уровне политических советников глав государств состоялась в июне в столице Дании Копенгагене, следующая – в августе Джидде (Саудовская Аравия). Эти и последующие переговоры политических советников на Мальте, Давосе и в Киеве, а также переговоры на уровне послов стали прологом для будущего Саммита мира.

Также было определено, что его основой станет именно украинский взгляд на то, как должна завершиться война, то есть сформулирована украинским лидером и озвучена в ноябре 2022 года на саммите G-19 (бывшая G-20) "Формула мира".

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Что предусматривает "Украинская формула мира"

Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных (в том числе похищенных украинских детей).

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости (и наказание России за военные преступления и преступления против человечности).

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Ожидается, что на Саммите мира в "Украинскую формулу" будут внесены уточнения и конкретные формулировки, после чего она превратится в "Глобальную формулу мира", которая поставит Россию перед фактом, потому что в Кремле сейчас смотрят на нее как на собственную капитуляцию. Именно эта позиция станет основой будущих переговоров о мире.

Беспрецедентные меры безопасности: почему в Кремле хотят сорвать саммит

В январе 2024 года президент Зеленский и его швейцарская коллега Виола Амхерд объявили, что местом проведения Саммита мира станет Швейцария.

Подготовка к проведению такой масштабной конференции с участием первых лиц в настоящее время ведется в условиях повышенных мер безопасности. О том, что Саммит будет принимать именно Бюргеншток, стало известно лишь в начале апреля.

Сейчас швейцарские спецслужбы принимают беспрецедентные меры безопасности, поскольку есть четкие сигналы о попытках России сорвать Саммит. Об этом заявил Владимир Зеленский 24 апреля.



Швейцария имеет колоссальный опыт проведения масштабных международных событий, в том числе и ежегодные саммиты в Давосе / Фото Keystone / Laurent Gillieron

Кстати, из-за проведения Саммита уже отменен концерт российской оперной певицы и фанатки Путина Анны Нетребко, которая 1 июня должна была выступать в соседнем Люцерне.

Россия пытается одновременно сорвать Саммит мира и изобразить его как нечто совершенно неважное. Но здесь срабатывает та же логика, что и с ударами по российским НПЗ:

Сначала Россия делает вид, что ничего не произошло и все БПЛА перехвачены. Затем российская псевдолиберальная пресса пишет, что никакого экономического эффекта это не будет иметь.

И наконец в России неожиданно заканчивается бензин и вот она уже спешит пожаловаться США на коварных украинцев.

То есть здесь мы тоже имеем дело с чем-то важным, что делает больно государству-агрессору.

Важно! Дипломатический подход к решению такого сверхсложного вопроса как прекращение войны и привлечение к процессу лидеров мировых держав – не является новинкой для Украины.



Именно на этом базировалась идея, например, "Крымской платформы" – инициативы по деоккупации Крыма, которая была начата в 2021 году, как восстановление формата крупных международных мирных конференций.

По мнению президента Зеленского, Саммит мира станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь он имеет важное значение не только для Украины. Говорится о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире. Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападения и насилия. Следовательно, наш общий глобальный долг – защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом пойдет речь на первом Саммите мира в Швейцарии,

– подчеркнул глава государства.

Байден и Си: кто из лидеров приедет на Саммит мира

Чрезвычайно важно, что участниками Саммита станут не только представители так называемого "Глобального севера" (в России их называют "коллективным Западом"), но и страны, которые представляют "Глобальный юг".

Украина уже провела переговоры с рядом стран G7, а также с Китаем, Индией, Южной Африкой, Бразилией, Эфиопией и Саудовской Аравией.

Они продолжаются прямо сейчас – украинская дипломатия работает в режиме 24/7, чтобы список потенциальных участников увеличился.

Это демонстрирует, что идеи справедливого завершения войны объединяют мир, а также нивелирует тезис российской пропаганды, что Москву молча поддерживает большинство стран планеты. То, что это не так, нам известно хотя бы из голосований в ООН. Однако Саммит мира имеет задачу усилить акценты и показать, что нет никакой усталости от Украины, вместо этого есть большое желание наказать агрессора.

Ожидается, что в работе Саммита мира примут участие лидеры более 80 стран, вполне вероятно, что их количество увеличится до 100.

Точный список участников пока неизвестен (всего было разослано более 160 официальных приглашений). В частности, ожидается, что это будет президент США Байден и другие лидеры G7.



Живописный Бюргеншток, где состоится Глобальный саммит мира / Фото burgenstockresort.com

За неделю до Саммита в Бюргенштоке итальянский город Бриндизи будет принимать юбилейный 50-й саммит G7. Также организаторы Саммита мира удачно выбрали тайминг:

Конференция пройдет через неделю после выборов в Европарламент, то есть лидеров ЕС ничего не должно отвлекать.

Также не исключается виртуальное участие некоторых мировых лидеров, ведь современные технологии это позволяют.

Прибудет ли в швейцарские Альпы китайский лидер Си Цзиньпин – вопрос открытый и довольно интересный. Китайские эмиссары были на саммите в Джидде в августе 2023 года. Однако Китай сейчас занял позицию фактического патрона России и выступает для агрессора политическим прикрытием.



При этом Пекин вынужден реагировать на санкции из-за поддержки российской агрессии, а также рискует потерять европейский рынок из-за своей позиции. Таким образом, Китай оказался в позиции шпагата и сейчас решает, как сохранить свое лицо.



Байден может уговорить Си приехать на саммит / Фото Doug Mills / The New York Times / AP

Почему не пригласили Россию и когда возможны переговоры с Путиным

Украинский лидер особо подчеркивает, что все государства, приглашенные на Саммит мира, продемонстрировали свою приверженность этим принципам. В то же время этого не сделала Россия – именно из-за варварства россиянам не место в Альпах.

И хотя это и огорчает патрона россиян – Китай, в Пекине должны понять, что было бы довольно странно видеть Гитлера на конференции в Тегеране в 1943-м или в Ялте в 1945-м, где союзники решали судьбу послевоенного мира.

Наш подход исходит из реальности и опыта, который мы получили между 2014 и 2022 годами, ведь агрессия против Украины началась в 2014 году. Между 2014 и 2022 годами мы провели почти 200 раундов переговоров с Россией в различных форматах, с участием посредников и на двустороннем уровне. Но ничего не сработало. Это закончилось широкомасштабным вторжением. Поэтому мы знаем, что нет смысла приглашать Россию за стол переговоров, если вы не можете гарантировать, что она будет действовать добросовестно,

– министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy объясняет, почему Россию не пригласили на Саммит мира.

Впрочем, у России еще есть шансы избежать ремейка Потсдамской конференции, где победители Второй мировой приняли практические решения по демилитаризации и денацификации Германии, включая отторжение территорий. Для этого Москва должна вылечиться от вируса рашизма и начать наконец действовать добросовестно.

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К сожалению, такой сценарий маловероятен, пока в Кремле заседает Путин и его свита, а это означает, что Россию рано или поздно ждет тот же путь, что и Германию во Второй мировой войне. Гарантом этого является широкая коалиция стран мира, которые разделяют одинаковые принципы и подходы и объединились вокруг Украины.

Собственно, об этом и говорит украинский министр:

Есть только два способа привести Россию к ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый – это успех на поле боя, а второй – коалиция стран, которые разделяют одинаковые принципы и подходы. Именно поэтому на саммит не планируется приглашать Россию как участника. Потому что цель этого саммита – объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на которых они будут строить дальнейшие действия. После этого может происходить коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров.

В переводе с дипломатического это означает, что фундамент переговоров и в дальнейшем будет закаляться на фронте, где Украина должна выстоять и победить, а Россия должна проиграть. В противном случае Москва будет диктовать снова свои условия, а вместо Саммита мира состоится Саммит поражения.

Возможно, с началом Саммита мира в украинском небе наконец появятся F-16, которые начнут понемногу убеждать агрессора, что тот не прав. Только тогда в Кремле будут способны что-то слышать и станут пригодными к адекватным заявлениям и действиям.

Возможно, Россия будет приглашена уже на Второй Глобальный саммит мира. Ожидается, что он также пройдет в Европе и будет посвящен именно 10-му пункту "Формулы мира", то есть фиксации справедливого окончания войны.

Что ж, ожидаем, что в июне 2024 года у Путина будет очередной повод для истерики или исторической лекции об альпийском походе Суворова и на этот раз – о неблагодарных швейцарцах.