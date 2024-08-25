Об этом пишут росСМИ, а также подтверждает НПО "Высокоточные комплексы". Известно, что Мамалыга был не только конструктором "Искандеров", но и работал над другим видом вооружения.

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В России умер конструктор "Искандер-М"

Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга умер. Ему было 91 год.

Известно, что Мамалыга участвовал в разработке и другого вооружения. В частности, он работал над советскими противотанковыми ракетными комплексами "Шмель" и "Малютка", участвовал в разработке межконтинентальной ракеты "Гном", а также тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Точка", "Ока", "Ока-У").



Олег Мамалыга – конструктор "Искандер-М" / Фото из российских соцсетей

Известно, что Мамалыга всю жизнь работал в Коломенском конструкторском бюро машиностроения, которое сейчас входит в холдинг "Высокоточные комплексы" в структуре "Ростеха".

Официально о причинах смерти Мамалыги в России не сообщали.

Стоит отметить, что ракеты типа "Искандер-М" российские захватчики используют для ударов по территории Украины. Враг запускает их с временно оккупированного Крыма, а также из России. Этой ночью враг использовал такой тип вооружения.

Оккупанты ударили "Искандером" по отелю в Краматорске. Известно, что в результате ракетных ударов пострадали 6 человек, среди которых – иностранные журналисты (граждане США и Великобритании). В частности в Reuters сообщили, что в отеле Sapphire остановилась их команда из 6 человек. Один журналист считается пропавшим без вести, а еще двое – пострадали.

Более того, из-за обстрела Краматорска пострадала и польская журналистка Моника Андрушевская, которая проезжала рядом с местом ракетного удара.