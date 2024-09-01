Еще поздним вечером 31 августа российские телеграмм-каналы начали сообщать о взрывах в Курской области. Впоследствии ее судьбу разделили и другие регионы.

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Где в России горит и пылает

Так, где-то в 20:00 губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил ракетную опасность. Через два часа на смену этой угрозе пришла другая – беспилотники.

В нескольких районах прогремели взрывы. Громко было в самом Курске, Курчатове, а также Железногорске. Даже после того, как Смирнов отрапортовал о якобы успешном уничтожении над областью двух украинских дронов, взрывы в выше упомянутых городах продолжили раздаваться.

Что происходит в Курчатове: смотрите видео

Как громко в Железногорском районе: смотрите видео

Впоследствии к взрывной "вечеринке" присоединилась Воронежская область, над которой якобы тоже было ликвидировано несколько дронов.

Под обстрелом ночью оказалось Шебекино, что в Белгородской области.

Также пропагандисты заявили об уничтожении одного беспилотника над Липецкой и аж 12 – над Брянской областями.

Около часа ночи в сети появились яркие видео и из Калужской области. Там тоже россияне не могут заснуть из-за жужжания БПЛА.

Как дроны гудят над Калугой: смотрите видео

Около 01:30 стало известно о сбитом беспилотнике под Москвой. Мэр города Собянин заявил, что дрон сбили в районе Подольска. Разрушений и пострадавших якобы нет.

Заметим, что пропагандисты расходятся о том, что Украина якобы запустила рекордное количество БПЛА в направлении центра и южных регионов России. Об этом сообщает Андрющенко Time.