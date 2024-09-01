Ночью по России прокатилась волна взрывов. Громко было в приграничных областях и центральных. Не суждено было выспаться и жителям Подмосковья.

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Под Москвой сбивают дроны

После первого часа жители Подольска пожаловались в сети на громкий взрыв. Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин радостно сообщил, что дрон, который летел на российскую столицу был сбит силами ПВО. Отмечается, что БПЛА "подбили" в районе Подольска.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия,

– говорится в заявлении чиновника.

Момент сбития беспилотника в Подмосковье попал на видео.

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Около 03:00 мэр Москвы заявил о сбитии еще одного беспилотника, следовавшего на столицу.

В результате дроновой угрозы в столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задержали на вылет несколько рейсов. Посадки отменяют, пассажиров выводят из самолетов.