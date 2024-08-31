Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, озвучив, что в первые недели Силы обороны Украины двигались активно, не успевая считать новые километры квадратные, которые брали под контроль, но сейчас ситуация изменилась.

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Россияне на Курщине накопили 30 тысяч солдат

Российское командование накопило в Курской области ориентировочно 30 тысяч человек личного состава, чтобы отразить наступательные операции украинских войск. Западные аналитики говорят, что этого мало, нужно хотя бы 50 тысяч.

Не исключаю, что россияне смогут собрать еще 20 тысяч. Было объявлено, что туда перебрасывают "вагнеровцев" из Буркина-Фасо, срочников из Мурманска, Ростова, Брянска, Иркутска, Барнаула. Есть откуда забирать солдат,

– отметил Ступак.

Россияне устанавливают фортификационные сооружения и окапываются

Бывший сотрудник СБУ отметил, что ранее россияне пытались остановить украинское продвижение исключительно по трассам, обустраивали условные блокпосты, минные поля, взрывали мосты. Сейчас они блокируют продвижение СОУ даже между дорогами: в полях, лесочках.

"Они устанавливают фортификационные сооружения, заграждения, мины. Россияне окапываются вокруг Курской АЭС. Сейчас главный вопрос, сколько Украина готова инвестировать в курскую операцию. Имеется в виду не денег, а военных, техники и главное – времени, за которое мы теряем наши позиции на Покровском направлении", – озвучил Ступак.

Если Украина не сможет "вытягивать" курскую операцию, будет недостаток ресурса, то, по мнению Ступака, была бы удачной попытка захватить российских военных в Глушковском районе.

Это было бы ориентировочно 3 тысячи военнопленных, после этого надо затрофеить их амуницию и боеприпасы, спустить украинский флаг над Суджей, выйти и объявить, что украинское войско вышло самостоятельно непобедимым. Затем присоединиться к обороне наших рубежей, которые являются основными,

– озвучил Ступак.

Он подытожил, что после курской операции российские военные уже будут растянуты на границе с Украиной и будут вынуждены там находиться, ожидая нового вероятного наступления украинской армии.