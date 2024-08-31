Сухопутные войска рассказали, что наши бойцы действуют, согласно нормам международного гуманитарного права, то есть помогают гражданским россиянам. Зато Россия продолжает обстреливать свой город.

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Что происходит в Судже

Уничтожают своих же. Несмотря на то, что Суджа размещена в тылу, россияне стирают ее с лица земли: забрасывают управляемыми авиационными бомбами (КАБами), обстреливают артиллерией и дронами-камикадзе,

– рассказали наши военные.

Они отметили, что 30 августа Россия снова атаковала город. В частности, враг:

ударил управляемой авиационной бомбой в местный детский сад,

вражеской авиацией – по домам в частном секторе.

Из около 5 тысяч местных в городе осталось около двух сотен гражданских людей, которым, согласно нормам международного гуманитарного права, помогают украинские военные. Подавляющее большинство оставшихся – люди пенсионного возраста. Как один, они говорят на русском, что "власть ни о чем не предупреждала: нас здесь бросили, и все",

– рассказали наши бойцы.

В свою очередь украинская военная комендатура наладила водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде. До этого наши военные давали местным питьевую воду с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями.

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Что происходит в Судже / фото Сухопутных войск

Также в Судже есть медицинская помощь. В частности, на стабпунктах, в "кейсеваках" и везде, где есть раненые и больные.