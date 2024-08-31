Сухопутні війська розповіли, що наші бійці діють, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, тобто допомагають цивільним росіянам. Натомість Росія продовжує обстрілювати своє місто.

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Що відбувається в Суджі

Знищують своїх же. Попри те, що Суджа розміщена у тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе,

– розповіли наші військові.

Вони зауважили, що 30 серпня Росія знову атакувала місто. Зокрема, ворог:

вдарив керованою авіаційною бомбою в місцевий дитячий садочок,

ворожою авіацією – по будинках у приватному секторі.

З близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові. Переважна більшість залишенців – люди пенсійного віку. Як один, вони кажуть російською, що "влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому",

– розповіли наші бійці.

Своєю чергою українська воєнна комендатура налагодила водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води. До цього наші військові давали місцевим питну воду за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими місткостями.

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Що відбувається в Суджі / фото Сухопутних військ

Також у Суджі є медична допомога. Зокрема, на стабпунктах, у "кейсеваках" і всюди, де є поранені та хворі.