Еще под вечер 31 августа российские телеграм-каналы тревожно заявляли, что якобы Украина осуществила запуск рекордного количества беспилотников. Речь идет о более чем сотне. Впоследствии эта информация начала подтверждаться, ведь в ряде регионов страны-агрессора зазвучали взрывы. Особенно горячо было на Брянщине.

Смотрите также Столб дыма видел весь центр города: в Москве горит админздание

Десятки дронов ударили по Брянской области

Так, около 01:30 губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что над регионом было сбито аж 12 дронов.

Не прошло и часа, как Богомазов озвучил новую цифру – вдвое больше предыдущей. По состоянию на 02:24 над областью якобы уничтожили еще 14 дронов. Итак, в целом Брянскую область атаковали 26 беспилотников.

Отметим, что дроны получили даже российскую столицу. Мэр города Собянин заявил о сбивании БПЛА в Подольске. Из-за дронов два столичных аэропорта отменили рейсы. Россиян высаживали из самолетов.