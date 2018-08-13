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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Медведчук погрожує судом через фільм про Стуса

3778 Читать новость на русском
Медведчук погрожує судом
Медведчук погрожує судом / uk.etcetera.media

Адвокат Віктора Медведчука попередив, що у випадку "недостовірної інформації" про свого клієнта у фільмі про українського поета Василя Стуса, він не виключає подання до суду.

Про це йдеться заявив адвокат олігарха Ігор Кириленко.

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За його словами, Василю Стусу було інкримінована стаття 62 КК УРСР (Антирадянська агітація і пропаганда), в випадках якої він "вважався ворогом радянської влади" й вирок в подібних ситуаціях був відомий заздалегідь і тому Віктор Медведчук"не грав суттєвої ролі".

"В разі виходу в прокат фільму «Стус» з недостовірною інформацією про Віктора Медведчука, я залишаю за собою право на відповідні правові дії, зокрема спрямовані на заборону через суд демонстрації цього фільму", – заявив Кириленко.

Адвокат додав, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман очолив "безпрецедентну за своїм цинізмом піар-кампанію".

Нагадаємо, стало відомо, що у фільмі про письменника-дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Кум Путіна виступав захисником у процесі над поетом, хоча сам підсудний від нього відмовився. Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом". Пізніше знімальна група фільму заявила, що найближчим часом буде дознято сцену суду за участю адвоката Василя Стуса Віктора Медведчука, яка раніше була видалена.

Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Кіно
Джерело: 24 Канал
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