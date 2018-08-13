Медведчук угрожает судом за фильм о Стусе

Адвокат Виктора Медведчука предупредил, что в случае "недостоверной информации" о своем клиенте в фильме про украинского поэта Василия Стуса, он не исключает обращения в суд.

Об этом заявил адвокат олигарха Игорь Кириленко.

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По его словам, Василию Стусу была инкриминирована статья 62 УК УССР (Антисоветская агитация и пропаганда), по которой он считался "врагом советской власти" и приговор в подобных ситуациях был известен заранее, и поэтому Виктор Медведчук "не играл существенной роли".

"В случае выхода в прокат фильма "Стус" с недостоверной информацией о Викторе Медведчуке я оставляю за собой право на соответствующие правовые действия, в частности направленные на запрет через суд демонстрации этого фильма", – заявил Кириленко.

Адвокат добавил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман возглавил "беспрецедентную по своему цинизму пиар-кампанию".

Напомним, стало известно, что в фильме про писателя-диссидента Василия Стуса, который должен выйти на экраны в 2019 году, удалили все упоминания о Викторе Медведчуке. Кум Путина выступал защитником на процессе над поэтом, хотя сам подсудимый от него отказался. По словам участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что "если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом". Позже съемочная группа фильма заявила, что в ближайшее время будет доснята сцену суда с участием адвоката Василия Стуса Виктора Медведчука, которая ранее была удалена.