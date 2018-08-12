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"На*рен": Притула эмоционально высказался об отсутствии Медведчука в фильме о Стусе

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Притула раскритиковал фильм о Стусе, из которого вырезали кадры о Медведчуке
Притула раскритиковал фильм о Стусе, из которого вырезали кадры о Медведчуке / Tochka.net

Известный украинский шоумен и комик Сергей Притула подчеркнул, что государство выделило на фильм о жизни украинского писателя-диссидента Василия Стуса 50% средств, которые являются налогами граждан государства. Следовательно, Притула высказался за то, чтобы в ленту вернули вырезанные фрагменты с политиком Виктором Медведчуком.

Об этом свидетельствует сообщение шоумена на его странице в Facebook.

24 канал сообщал, что в фильме о Василие Стусе, который должен выйти на экраны в 2019 году, удалили все упоминания о Викторе Медведчуке. Кум Путина выступал защитником на процессе над поэтом, хотя сам подсудимый от него отказался. По словам участников съемочного процесса, "продюсерам звонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять ленту, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом".

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Значит так. На фильм о Стусе государство дало 50% средств. Это наши с вами налоги. В сценарии, который победил на питчинге Госкино, сцена с Медведчуком была. Это 100%. Потом исчезла сцена. Я не верю в случайности и в то, что сокращение хронометража ленты путем исключения сцены с одиозным автором "темников" произошло просто так, а не через "жим-жим" продюсера в одном месте. Моя коллега на "Новом" очень хорошо написала, что фильм о смелом должны снимать смелые. Слабонервным паразитировать на памяти Стуса и зарабатывать деньги – нельзя!,
– эмоционально высказался Притула.

Кроме того, он призвал украинцев сорвать премьеру фильма в случае, если сцену с Медведчуком не вернут в ленту.

Короче так, дорогие мои 458 000 подписчиков. Если сцену с Медведчуком, который был одним из участников судилища над поэтом, не вернуть в ленту – валим фильм! Задолбали своей недосказаностью! Хотим и рыбку съесть и еще где-то посидеть? И еще и за наши деньги?! На*рен!,
– возмутился шоумен.

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Теги: Новости Украины Новости политики Кино Виктор Медведчук Новости культуры Скандал Сергей Притула
Источник: 24 канал
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