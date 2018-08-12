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"На*рін": Притула емоційно висловився про відсутність Медведчука у фільмі про Стуса

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Притула розкритикував фільм про Стуса, з якого вирізали кадри про Медведчука
Притула розкритикував фільм про Стуса, з якого вирізали кадри про Медведчука / Tochka.net

Відомий український шоумен та комік Сергій Притула наголосив, що держава виділила на фільм про життя українського письменника-дисидента Василя Стуса 50% коштів, які є податками громадян держави. Відтак, Притула висловився за те, щоб у стрічку повернули вирізані фрагменти з політиком Віктором Медведчуком.

Про це свідчить допис шоумена на його сторінці у Facebook.

24 канал повідомляв, що у фільмі про Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Кум Путіна виступав захисником у процесі над поетом, хоча сам підсудний від нього відмовився. Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам телефонували з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти стрічку, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом".

Читайте також: #МедведчукМиНеЗабули: в мережі розпочався флешмоб через скандал навколо фільму про Стуса

Значить так. На фільм про Стуса держава дала 50% коштів. Це наші з вами податки. У сценарії, який переміг на пітчингу Держкіно, сцена з Медведчуком була. Це 100%. Потім зникла сцена. Я не вірю у випадковості і в те, що скорочення хронометражу стрічки шляхом вилучення сцени з одіозним автором "темників" відбулося просто так, а не через "жим-жим" продюсера в одному місці. Моя колега на "Новому" дуже гарно написала, що фільм про сміливого повинні знімати сміливі. Слабкодухим паразитувати на пам'яті Стуса і заробляти гроші – зась!,
– емоційно висловився Притула.

Окрім того, він закликав українців зірвати прем'єру фільму у разі, якщо сцену з Медведчуком не повернуть до стрічки.

Коротше так, любі мої 458 000 підписників. Якщо сцену з Медведчуком, який був одним з учасників судилища над поетом, не повернути у стрічку – валимо фільм! Задовбали своєю недосказаністю! Хочемо і рибку з'їсти і ще десь посидіти? І ще й за наші гроші?! На*рін!,
– обурився шоумен.

Читайте також: Сцену про Медведчука у фільмі "Стус" дознімуть найближчим часом, – знімальна група

 

Теги: Новини України Сергій Притула Скандал Новини культури Віктор Медведчук Кіно Новини політики
Джерело: 24 канал
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