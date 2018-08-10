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З фільму про Стуса вирізали сцени з путінським кумом Медвечуком: відомо причину

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Віктор Медвечук
Віктор Медвечук / Фото з відкритих джерел

У фільмі про письменника-дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Кум Путіна виступав захисником у процесі над поетом, хоча сам підсудний від нього відмовився.

Про це повідомив актор Геннадій Попенко, передає Українська Правда. Життя.

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"Проходячи кастинг на фільм "Стус", я читав сценарій до фільму. У ньому БУЛА сцена останнього суду над Стусом. Саме того суду, що його Стус та українська інтелігенція не визнавали, але адвокат Стуса, товариш Медведчук, визнав не лише суд, а й Стусову "провину", – написав на сторінці у Facebook Попенко.

Хід справжнього адвоката-захисника. А потім було останнє заслання Василя Стуса, із якого він не повернуся. Український класик помер у радянському таборі лише за 6 років до здобуття Україною незалежності. Нещодавно побачив, що сцени суду вже немає у фільмі. Запитав про це у акторів, що грають у фільмі. Вони підтвердили, що сцени суду вже немає,
– зазначив він.

Український ведучий наголосив, що її прибрали зі знімального графіка, нікого не попередивши. Навіть такого персонажа, як Медведчук, у фільмі вже немає. Проте кастинг на нього був, актора було знайдено і він готувався до зйомок.

Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом".

Інформацію про видалення сцен "УП.Життя" підтвердив й продюсер стрічки Артем Денисов: "Так, видалили дійсно, але не тільки цю сцену, але й деякі інші. Перш за все, бо сценарій спочатку передбачав майже 180 хвилин".

За його словами, сцену з Медведчуком вирізали лише через питання хронометражу фільму.

Теги: Новини України Віктор Медведчук Кіно Новини культури
Джерело: 24 Канал
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