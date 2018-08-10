Из фильма про Стуса вырезали сцены с путинским кумом Медведчуком: известна причина

В фильме о писателе-диссиденте Василие Стусе, который должен выйти на экраны в 2019 году, удалили все упоминания про Виктора Медведчука. Кум Путина выступал защитником в процессе над поэтом, хотя сам подсудимый от него отказался.

Об этом сообщил актер Геннадий Попенко, передает Украинская Правда. Жизнь.

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"Проходя кастинг на фильм "Стус" , я читал сценарий к фильму. В нем была сцена последнего суда над Стусом. Именно того суда, который Стус и украинская интеллигенция не признавали, но адвокат Стуса, товарищ Медведчук признал не только суд, а и "вину" Стуса, – написал на странице в Facebook Попенко.

Ход настоящего адвоката-защитника. А потом была последняя ссылка Василия Стуса, из которой он не вернулся. Украинский классик умер в советском лагере только за 6 лет до обретения Украиной независимости. Недавно увидел, что сцены суда уже нет в фильме. Спросил об этом у актеров, занятых в фильме. Они подтвердили, что сцены суда уже нет,

– отметил он.

Украинский ведущий отметил, что ее убрали из съемочного графика, никого не предупредив. Даже такого персонажа, как Медведчука, в фильме уже нет. Однако кастинг на него был, актер был найден и он готовился к съемкам.

Со слов участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом".

Информацию об удалении сцен "УП.Жизнь" подтвердил и продюсер ленты Артем Денисов: "Да, удалили действительно, но не только эту сцену, но и некоторые другие. Прежде всего, потому что сценарий изначально предусматривал почти 180 минут".

По его словам, сцену с Медведчуком вырезали только из-за вопроса хронометража фильма.