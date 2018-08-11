МедведчукМиНеЗабули: в мережі розпочався флешмоб через скандал навколо фільму про Стуса

Вирок українському поетові Василю Стусу є однією з небагатьох "больових точок" лідера голови Адміністрації президента часів Леоніда Кучми, а нині очільника проросійського руху "Український вибір" Віктора Медведчука.

Про це написав волонтер Роман Сініцин.

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Він пропонує викладати в соцмережах фотографії Стуса з хештегом #МедведчукМиНеЗабули.

"Є десятки тисяч людей, які пам'ятають. І покарання рано чи пізно Медведчука настигне, і не тільки за Стуса. У зв'язку з цим пропоную флешмоб: сфотографуйтеся із портретом або з книгою Стуса і додайте хештег #МедведчукМиНеЗабули і бажано текст вище", – додав Сініцин.

Нагадаємо, стало відомо, що у фільмі про письменника-дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про Віктора Медведчука. Кум Путіна виступав захисником у процесі над поетом, хоча сам підсудний від нього відмовився. Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом".