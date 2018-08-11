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#МедведчукМиНеЗабули: в сети начался флешмоб из-за скандала вокруг фильма о Стусе

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#МедведчукМиНеЗабули
#МедведчукМиНеЗабули / inlviv.in.ua

Приговор украинскому поэту Василию Стусу является одной из немногих "болевых точек" лидера главы Администрации президента времен Леонида Кучмы, а ныне главы пророссийского движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Об этом написал волонтер Роман Синицын.

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Он предлагает публиковать в соцсетях фотографии Стуса с хэштегом #МедведчукМиНеЗабули.

"Есть десятки тысяч людей, которые помнят. И наказание рано или поздно Медведчука настигнет, и не только за Стуса. В связи с этим предлагаю флешмоб: сфотографируйтесь с портретом или с книгой Стуса и добавьте хэштег #МедведчукМиНеЗабули и желательно текст выше", – добавил Синицын.

Напомним, стало известно, что в фильме о писателе-диссиденте Василии Стусе, который должен выйти на экраны в 2019 году, удалили все упоминания про Виктора Медведчука. Кум Путина выступал защитником в процессе над поэтом, хотя сам подсудимый от него отказался. По словам участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом".

Теги: Новости политики Новости Украины Кино Флешмоб Виктор Медведчук
Источник: 24 Канал
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