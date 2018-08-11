Сцену о Медведчуке в фильме "Стус" доснимут в ближайшее время, – съемочная группа

Съемочная группа фильма "Стус" заявила, что в ближайшее время будет доснята сцена суда с участием адвоката Василия Стуса Виктора Медведчука, которая ранее была удалена.

Соответствующее заявление съемочная группа фильма разместила на странице ленты в Facebook.

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"Сцена суда была удалена из последних драфтов сценария вместе с еще двумя десятками сцен. В частности, после разговора с сыном поэта", – говорится в сообщении.

Понимая, что картина будет выходить в прокат во разгар предвыборной кампании, мы не хотели делать память о великом человеке инструментом политических влияний и аргументов,

– добавляют в съемочной группе.

Впрочем, понимая общественную значимость темы, учитывая количество просьб со стороны общественности вернуть сцену в фильм, его авторы собрали продюсерскую группу, чтобы рассмотреть возможность почтить общественный запрос на присутствие в художественной картине о поэте эпизода суда с участием его адвоката.



"Мы признаем, что, удаляя с последнего драфта сценария среди прочего и эту сцену, мы недостаточно ответственно подошли к анализу ее значимости для общества. В ближайшее время СЦЕНА БУДЕТ ДОСНЯТА, о чем мы сообщим медиа отдельным пресс-релизом", – заявили авторы фильма .

Напомним, стало известно, что в фильме о писателе-диссиденте Василие Стусе, который должен выйти на экраны в 2019 году, удалили все упоминания о Викторе Медведчуке. Кум Путина выступал защитником в процессе над поэтом, хотя сам подсудимый от него отказался. По словам участников съемочного процесса, "продюсерам позвонили из администрации Медведчука" и сказали, что если они хотят доснять картину, не хотят провокаций, то нужно убрать сцену суда над Стусом".