Як Порошенко допомагав збагачуватися олігархам

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко – це людина з надзвичайною біографією і великими банківськими рахунками. Він посідає шосте місце в сотні найбагатших українців. А його політичну біографію можна опистати одним словом – всеїдний.

Про початок політичної кар'єри

У 1998 році він вперше став народним депутатом, тоді він був членом партії СДПУ(о), яку очолював Віктор Медведчук. Потім у 2001 році грає далеко не останню роль у створенні "Партії регіонів". Фактично стає одним з її співзасновників, разом з Єфремовим, Азаровим і Януковичем.

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В тому ж році підтримує Віктора Ющенка і його партію "Наша Україна". Логічно, що у 2004-му він стає одним з лідерів Помаранчевої революції, а вже за пів року після її перемоги на пару з Юлією Тимошенко вони розвалюють президентську більшість у парламенті.

За президентства Віктора Януковича Порошенко був міністром закордонних справ, а згодом – економіки. А у 2014 році підтримує Революцію гідності, усунення від влади Януковича й на цій хвилі сам стає президентом.



Інавгурація Петра Порошенка

Олег Рибачук, керівник секретаріату президента Ющенка знайомий з Порошенком давно і має власне бачення, ким той був до того, як став політиком.

– Коли в Міхеїла Саакашвілі забрали українське громадянство й вигнали з країни, він дав нищівний коментар щодо Порошенка. Розповів, що вони знайомі ще з часів навчання в Київському університеті. "Я туди потрапив по квоті Грузії, а Порошенко – по квоті Молдови", – зазначив він.

Порошенко потрапив в українські реалії по квоті ЦК партії Молдови. Центральний Комітет ніколи б не дав рекомендацію без КГБ. Він потрапив в Україну ще за тою формулою, коли ти не міг не бути у тісній співпраці зі спецслужбами.

– Це був СРСР, така була країна. Ти міг працювати у сільській школі, але якщо ти хотів десь виїхати за кордон чи мати контакти з іноземцями, ти не міг з першого курсу не мати своїх кураторів.

Про розкол "помаранчевої" команди

5 вересня 2005 року стало дуже скандальним днем. Держсекретар Віктора Ющенка Олександр Зінченко подав у відставку. Але перед тим він публічно звинуватив у корупції низку чиновників, серед яких був і Секретар Ради нацбезпеки Петро Порошенко.

Останній у цій ситуації поводився дуже показово. Побачивши прямий ефір прес-конференції з гучними звинуваченнями на його адресу, він прийшов на неї особисто. Та його пояснення вже нічого не могли змінити. Порошенко посаду втратив. А незабаром парламентська коаліція розвалилась.



Помаранчева революція, 2004 рік

Після того скандалу антирейтинг Порошенка злетів до небес. Але вже за дев'ять років він став президентом – єдиним, якого обрали одразу в першому турі.

В нього є сильні політичні інстинкти. Його характеризує одна річ, про яку мені Ющенко говорив. Коли стався корупційний скандал, то він ридав як мале дитя. Він не уявляв собі життя без політики,

– зазначив Рибачук.

"А тоді ж його Тимошенко просто знищила. Доля так зіграла, що за стільки років вони знову зійшлися на виборах", – підсумував він.

Про Медведчука за президентства Порошенка

Багато експертів та політологів переконані: великий гріх Порошенка в тому, що він повернув Медведчука до великої політики. Проте мова не тільки про телевізійні канали, які кум Путіна взяв під контроль за Порошенка і використовує на повну в політичних цілях.

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Головне що дав Порошенко Медведчуку – це схеми, які дозволяють тому фінансувати свої збиткові канали і політичну діяльність. Народний депутат восьмого скликання Сергій Лещенко розслідував усі ці схеми й розповів про них усій країні. Через що судиться з Медведчуком вже не першій місяць.

– Вони побудували монопольний вплив на цей ринок. Медведчук – це дизельне паливо, скраплений газ, енергоносії, якими користуються українські споживачі. Дизелем користується залізниця, армія тощо.

По дизелю – це завдяки трубопроводу, який качає паливо з РФ, називається "Прикарпатзахідтранс". В часи Порошенка структури Медведчука отримали дозволи на концентрацію акцій в цьому підприємстві.

– Спочатку анулювали попереднє рішення, потім перепродали швейцарському трейдеру. А він вже наприкінці каденції Порошенка переоформив частину акцій на білоруську кампанію. При тому, що СБУ видавало заборону цій кампанії брати участь у приватизації в Україні.

Фактично саме допомога Порошенка перетворила Медведчука на нового олігарха. І ось в цьому контексті деолігархізація, яку на словах проводив президент Порошенко, виглядає особливо смішно.

Про боротьбу з олігархами

Удавана боротьба колишньої влади з олігархатом стала однією з головних причин того, чому реальні зміни в країні за Порошенка не відбулись. Так вважає відомий український журналіст-розслідувач й головний редактор видання "Наші гроші" Олекса Шалайський. Тому що замість знищувати монополії і олігархів, Порошенко – один із них – допомагав їм збагачуватись.

– Є така версія, що Україна останніми роками бореться з олігархатом. Це неправда. Ахметов. В нього нічого не забрали, нічого не змусили продати через Антимонопольний комітет. Прийняли кілька законів, які його сильно укріплюють. Статки зростають.

Коломойський. Під час останніх років він позбувся "Приватбанку". Але вивів звідти мільярди доларів. Весь цей час він заробляв далі на "Укрнафті" і ніхто йому не заважав.

– Фірташ сидить в тюрмі. Але не через те, що його Україна щемить. А через те, що він дав хабар в Індії, його США посадили. З облгазами все нормально. Він скуповував їх, навіть не повідомляючи про це державу. Їх вже давно мали б забрати.

Усі п'ять років президентства Петро Порошенко не забував про власне збагачення. Історія з корупцією в оборонному секторі, в якій були замішані друзі президента, це – лише верхівка айсбергу.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? У березні 2019 року журналісти програми "Наші гроші" показали шокуюче розслідування про масштабні оборудки у державному концерні "Укроборонпром". За їхніми даними, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Після скандальних подій Кабмін виділив 32 мільйони гривень на аудит "Укроборонпрому". П'ятий президент Петро Порошенко звільнив причетного Олега Гладковського. Також збиралися ще й оновити схему управління підприємствами, розкрити бюджет державних оборонних замовлень. Однак за час виборів про це всі забули.



14 червня Кабмін скасував рішення про виділення 32 мільйонів гривень на аудит "Укроборонпрому".

Всі частини розслідування про "Укроборонпром":

Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"

Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування

Петро Порошенко – людина, що могла увійти в історію. Через 300 років його могли друкувати на грошових банкнотах так само, як зараз Богдана Хмельницького, проте він обрав гроші і зараз. Він думав, що зможе вдало маніпулювати суспільною думкою, використовуючи образ зовнішнього ворога, та в той самий час своїми руками створював п'яту колону всередині країни.

Люди не могли не бачити цього, тож результат цілком закономірний. Порошенко розгромно програв вибори президента, не переобрався на другий термін й на парламентських виборах його політсила має ті ж самі низькі рейтинги.