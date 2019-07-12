Віктор Медведчук: хто він та як з'явився в українській політиці

Історія навколо скандального скасованого телемосту каналу NewsOne з метою “поговоріти з Кремлем” – особливо цікаве фігурою людини, яка стоїть за нею. Віктор Медведчук – сірий кардинал, кум Путіна, екс-керівник адміністрації президента Кучми, здавалось, він назавжди зник з української політики.

Та всупереч будь-якій логіці, після Революції Гідності і тисяч загиблих на інспірованій росіянами війні – він раптом знову сплив зі своїм незмінними прокремлівськими ідеями.

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Те, що путінська Росія використовувала Віктора Медведчука для досягнення власних цілей в Україні – ілюструє ціла низка скандалів початку 2000-х років – плівки Мельниченко, які виставляють президента вбивцею журналіста Георгія Гонгадзе. Також скандал з Кольчугами, які Кучма дозволив продати Іраку попри міжнародні санкції, збитий в 2001 році над Чорним морем російський літак з громадянами Ізраїлю на борту.

Один за одним, ці скандали роблять проєвропейськи налаштованого Кучму – токсичним на Заході. І за цим, ніби, через туман видно образ Кремлівських башт.



Медведчук – кум Путіна

За президентства і з благословіння Петра Порошенка Віктор Медведчук повернувся не лише в велику політику. П'ятий президент дозволив і допоміг йому взяти контроль над ринком скрапленого газу і дизелю, чим дав у руки величезні гроші. Зробив його головним перемовником з Росією, давши йому поле для політичних маніпуляцій.

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А також допоміг сконцентрувати в своїх руках три телеканали. З екранів яких Медведчук тепер не зникає. Тож цілком логічно, що незабаром за списком партії "Опозиційна платформа – За життя" він зможе зайти і в Верховну Раду України.



Медведчук протистояв Ющенку

Праймеріз, постпраймеріз, нові обличчя – це не просто модні слова які почали використовувати українські політики. Це нові змісти, які активно вриваються в наше повсякденне життя. Головним трендом нинішньої передвиборчої кампанії стало те, що українці почали впливати на формування списків, а "зашкварних" кандидатів почали з них виключати.

Зараз ми спостерігаємо справжній прорив у формуванні політичної культури в Україні. Проте це лише перші кроки. Для того щоб у парламенті опинились справжні слуги народу політики повинні стати залежними від простих українців, які їх до парламенту делегували, профінансували їх передвиборчу кампанію і в будь-який момент можуть відкликати.

Що ж це за людина? Що зробило Медведчука настільки впливовим? І головне – хто повернув його в політику?

Всі ці підкилимні процеси на власні очі бачив екс-голова секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук. Він і розповів 24 каналу, звідки виник цей персонаж.

– Свого часу Віктор Ющенко мав 75% підтримки, а у Леоніда Кучми вдвічі менше. Такого ж не можна було допустити, що голова НБУ популярніше за президента. Кучма це терпів, а потім призначив Ющенка прем’єр-міністра, бо на цій посаді можна закопати будь-кого.

– А Віктор Медведчук був ключовим гравцем. Спочатку – віце-спікером, потім він намагався стати і спікером. Проте була основна мета Медведчука – нищення Ющенка і його уряду.

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– І Медведчука виставили як дуже ефективного менеджера – по-перше – таких людей, як Ющенко може "помножити на нуль". По-друге, є генієм чорних "багатоходовок". Кучма реально сподівався на третій термін.

– Через те, що у Медведчука не було моральних принципів, він і був затребуваний Кучмою. Президент тоді якраз грав з олігархами на тому, що одного – піднімав, іншого – опускав. Це стихія Медведчука, він для цього створений.

– Кучма зрозумів, що єдиний спосіб зберегти Україні незалежність - це ввійти в Союз НАТО. В нього не було ілюзій щодо росіян. Мельниченко, який живе зараз в США, чомусь завжди зупинявся в Москві. Кучму Захід відкинув і реальні інтеграційні кроки зупинилися. Потім народився Янукович. Медведчук був головним опонентом Ющенка.



Третій і четвертий президент України

– Нестор Шуфрич колись мені сказав: у країні є три Віктори – Медведчук, Янукович і Ющенко. От ці три Віктори мають домовитися. Один має бути президентом. Другий – спікером, а третій – прем'єром. Я тоді йому сказав: якщо ви переходити межу, то цивілізований світ має один вплив на вас – це ваші гроші та пересування. Наприклад, Рінат Ахметов так і є персоною нон грате в США.

– Тоді Медведчук не був олігархом, але він реально "князь темноти". Він людина з цінностями, які повністю протирічать багатьом українцям. Для нього природно бути кумом Путіна та представником "русского мира".



Віктор Медведчук – адепт "русского мира"

– Мені розповідали, що єдина людина, яку Путін сприймає – це Медведчук. Формат його світосприйняття адаптований настільки, що більш корисного агента для Путіна знайти важко. Він зрозумів, що нікому не можна довіряти, треба ослаблювати всіх.

Детальніше про біографію Віктора Медведчука читаєте у матеріалі 24 каналу.

– Змінюються генерації українців, а сприйняття Медведчука залишається. Його Український вибір, в який вклали багато грошей, провалився. Момент його тріумфу – коли Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію. Потім він зник і великий гріх президента Петра Порошенка в тому, що саме він повернув його у велику політику.

Дивіться відео: хто такий Віктор Медведчук