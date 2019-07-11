Чому люди підтримують політиків режиму Януковича: коротка пам'ять чи обіцянки швидкого миру

Реінкарнована і дещо видозмінена Партія регіонів під назвою "Опозиційна платформа – За життя" нарощує електоральну підтримку. 14% виборців планують підтримати колишніх поплічників Януковича, щоб ті знову осіли в Раді.

У Харкові до російського кордону – рукою подати. І тут здавна Росію сприймали як сусіда.

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Нинішні партійці навіть не цураються дружби з Андрієм Портновим, юристом Януковича.



Віктор Янукович та Андрій Портнов

Що відомо про Андрія Портнова?Був заступником голови Адміністрації Президента часів Януковича. Займався питаннями судової вертикалі й переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Тиснув на суддів, спонукаючи їх ухвалювати необхідні рішення. Портнов – розробник скандальних "диктаторських законів", схвалених парламентом 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і були скеровані проти Євромайдану.



Після Революції Гідності виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ відкрила справу проти Портнова за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживанні владою або службовим становищем. Портнов перебував під санкціями Євросоюзу, але його ім’я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". 19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну.

"Виборці "Партії регіонів" нікуди не поділися. Для них нове життя з новою владою не стало. Не стало ні при Порошенку, на якого була надія, війна не закінчилась і життя не покращилось. І вони не бачать поки що таких реальних дій від Зеленського. І тому, звичайно, вони звертаються до звичних для себе людей", – сказав політтехнолог Сергій Гайдай.

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Ми російськомовне населення. У Харкові більшість все-таки розмовляють російською.



Це єдина політсила, яка виступає за мир. Віктор Медведчук – це єдина людина, яка щось може реально змінити.



Звичайно, нормально, що він спілкується з лідерами псевдореспублік. Спочатку треба поговорити, по-простому, а потім махати руками.



Не дай Боже, щоб такі люди прийшли в парламент. Там буде війна. Вони принесуть нам війну.

"Рейтинг "Опозиційної платформи – За життя" – прямопропорційний кількості ядерного електорату проросійського населення в Україні, тобто це така постійна константа", – зазначив політолог Олексій Мінаков.

У червні соціологи опитали виборців різних політсил про їхнє бачення майбутнього Донбасу. Більшість – проти миру за будь-яку ціну. Проте 36% опитаних виборців "Опозиційної платформи – За життя" цю тезу підтримують.

Виборець "Опозиційної платформи – За життя" відрізняється від решти. Для нього деякі компроміси, які є неприйнятними для інших виборців, в проблемі Донбасу. Насамперед те, що стосується гуманітарних питань – статусу російської мови на цих територіях, перемовин з керівниками псевдореспублік,

– заявила директор Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

Якщо проаналізувати, то кроки Медведчука позитивно впливають на рейтинг партії: провів прямі перемовини з терористами та домовився про звільнення 4 людей.



Рейтинг партій відповідно до опитування "Рейтингу": інфографіка 24 каналу

Все, що зараз відбувається з боку Віктора Медведчука – це виключно політична логіка. Обмін полоненими, зустрічі по газу, телеміст – це все виключно для того, щоби мобілізувати виборця, який ностальгує за тим, що було до війни,

– сказав голова організації Донецький інститут інформації Олексій Мацука.

Експерти побоюються: якщо партія Медведчука-Бойка зайде в Раду, кум Путіна навіть зможе претендувати на місце в президії парламенту. І продовжувати через підконтрольні ЗМІ піарити свої ідеї та легалізовувати перемовини з терористами та власним кумом.



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