Одіозний Андрій Портнов повернувся до України

Андрій Портнов покинув Україну після Революції Гідності і ось 19 травня 2019 року повернувся. Розробник сумновідомих "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року та топ-чиновник адміністрації Віктора Януковича сам написав про це у Telegram із гучною заявою: "Час повертатися".

Екс-голова головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента Януковича та заступник голови АП Андрій Портнов повернувся до України 19 травня 2019. Відповідний запис та фото з аеропорту "Бориспіль" Портнов опублікував у своєму Telegram.

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"Друзі, понад п'ять років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу подати впевнений сигнал тисячам людей, які покинули Україну: час повертатися, будувати та відновлювати", – написав Портнов.

Хто такий Портнов та чому його вважають одіозним? Це юрист, який працював на команду президента-втікача Віктора Януковича. Портнов займався питаннями судової вертикалі і переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Саме він був розробником скандальних "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану.



Після Революції гідності чиновник виїхав до Росіі, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ розпочала кримінальне провадження проти Андрія Портнова щодо присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою або службовим становищем.



Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".

Цікаво, що український олігарх Ігор Коломойський, який також у травні, 16 числа, повернувся до України, в інтерв'ю журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" згадував про Андрія Портнова. Зокрема, Коломойський назвав владу Януковича "клептократично-злочинним режимом", і водночас наголосив, що не бачить нічого ганебного в поверненні деяких втікачів з команди Януковича. Зокрема – Андрія Портнова.

У команді ж Володимира Зеленського у відповідь на запитання з боку ЗМІ з приводу того, чи пов'язане повернення Андрія Портнова зі зміною влади в Україні відповіли, що "вся команда Януковича – це величезне зло", а "Портнов не матиме нічого в команді Зеленського".