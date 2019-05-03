Не вважаю, що Портнов апологет режиму, – Коломойський про заступника АП Януковича

Український олігарх Ігор Коломойський переконаний, що Андрій Портнов, який працював в Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича, не є апологетом його режиму й перебуває у вигнанні несправедливо.

Про це він заявив під час інтерв'ю журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Читайте також: Чи співпрацює одіозний Портнов зі Зеленським: відповідь експертки "Зе-команди"

Крім цього, Коломойський назвав владу Януковича "клептократично-злочинним режимом". Проте наголосив, що не бачить нічого ганебного в поверненні деяких втікачів з команди Януковича. Це стосується, зокрема, Андрія Портнова.

Що відомо про Андрія Портнова?Це юрист, який працював на команду колишнього президента Віктора Януковича. Він відповідав у екс-президента за судову вертикаль і переписування Кримінально-процесуального кодексу.



Саме Портнов був розробником так званих "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану.



Після Революції гідності він виїхав у Росію, згодом переїхав до Австрії й не мав жодного візиту в Україну з 2014 року. Портнов також перебував під санкціями ЄС, але був вилучений із санкційного списку, коли виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".

Коломойський наголосив, що потрібно розрізняти апологетів режиму та звичайних військовополонених.

Не вважаю, що Портнов взагалі апологет режиму. Він виконував свою роботу. З точки зору закону, а не політичної відповідальності, він взагалі нічого не скоїв,

– переконаний олігарх.

"Його п'ять років ганяли за те, що він вкрав 800 гривень власної зарплати (у 2015 році ГПУ оголосила Портнову підозру в тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою – ред. 24 канал). Ну, це смішно чи ні? Тобто в людини нічого не знайшли. Він був на роботі й не збагачувався. Так, він служив режиму", – запевнив Коломойський.



Віктор Янукович та Андрій Портнов

Зазначимо, що Портнов – давній соратник Ігоря Коломойського. Під час запису інтерв'ю з олігархом в ізраїльській Герцлії він також перебував у цьому місті.

Ми 20 років спілкуємося. От, коли він став депутатом у 2005 році, я цьому посприяв. Він і Олійник (Святослав – ред. 24 каналу). Я їх рекомендував у штаб. Вони ж БЮТ. Бродському порекомендував,

– розповів Коломойський.

Й додав, що Портнов не допомагав йому зі свіжими рішеннями судів по "Приватбанку", а також що Портнов не має стосунку до команди Зеленського "як чорт від ладану".

Як розгортаються події щодо "Приватбанку"? • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

• 19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

• 20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

• 26 квітня стало відомо, що Коломойський подав ще 5 позовів. Його мета – скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

Дивіться повне інтерв'ю з Ігорем Коломойським у програмі "Наші гроші":