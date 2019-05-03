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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Не вважаю, що Портнов апологет режиму, – Коломойський про заступника АП Януковича

      269 Читать новость на русском
      Андрій Портнов
      Андрій Портнов / centernews.com.ua

      Український олігарх Ігор Коломойський переконаний, що Андрій Портнов, який працював в Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича, не є апологетом його режиму й перебуває у вигнанні несправедливо.

      Про це він заявив під час інтерв'ю журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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      Крім цього, Коломойський назвав владу Януковича "клептократично-злочинним режимом". Проте наголосив, що не бачить нічого ганебного в поверненні деяких втікачів з команди Януковича. Це стосується, зокрема, Андрія Портнова.

      Що відомо про Андрія Портнова?Це юрист, який працював на команду колишнього президента Віктора Януковича. Він відповідав у екс-президента за судову вертикаль і переписування Кримінально-процесуального кодексу.

      Саме Портнов був розробником так званих "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану.

      Після Революції гідності він виїхав у Росію, згодом переїхав до Австрії й не мав жодного візиту в Україну з 2014 року. Портнов також перебував під санкціями ЄС, але був вилучений із санкційного списку, коли виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".

      Коломойський наголосив, що потрібно розрізняти апологетів режиму та звичайних військовополонених.

      Не вважаю, що Портнов взагалі апологет режиму. Він виконував свою роботу. З точки зору закону, а не політичної відповідальності, він взагалі нічого не скоїв,
      – переконаний олігарх.

      "Його п'ять років ганяли за те, що він вкрав 800 гривень власної зарплати (у 2015 році ГПУ оголосила Портнову підозру в тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою – ред. 24 канал). Ну, це смішно чи ні? Тобто в людини нічого не знайшли. Він був на роботі й не збагачувався. Так, він служив режиму", – запевнив Коломойський.

      Андрій Портнов та Віктор Янукович
      Віктор Янукович та Андрій Портнов

      Зазначимо, що Портнов – давній соратник Ігоря Коломойського. Під час запису інтерв'ю з олігархом в ізраїльській Герцлії він також перебував у цьому місті.

      Ми 20 років спілкуємося. От, коли він став депутатом у 2005 році, я цьому посприяв. Він і Олійник (Святослав – ред. 24 каналу). Я їх рекомендував у штаб. Вони ж БЮТ. Бродському порекомендував,
      – розповів Коломойський.

      Й додав, що Портнов не допомагав йому зі свіжими рішеннями судів по "Приватбанку", а також що Портнов не має стосунку до команди Зеленського "як чорт від ладану".

      Як розгортаються події щодо "Приватбанку"? • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.
      • 19 квітня з’ясувалось, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.
      • 20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.
      • 26 квітня стало відомо, що Коломойський подав ще 5 позовів. Його мета – скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

      Дивіться повне інтерв'ю з Ігорем Коломойським у програмі "Наші гроші":

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Ігор Коломойський Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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