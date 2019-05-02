Чи співпрацює одіозний Портнов зі Зеленським: відповідь експертки "Зе-команди"

Екс-заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов анонсував приїзд в Україну. Чи пов'язано це з обранням нового президента України Володимиром Зеленським – у програмі "Он воно як" розповіла експертка з антикорупційної політики "Зе-команди" Галина Янченко.

За її словами, вона надіється, що Андрій Портнов не повернеться в Україну.

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На уточнення ведучих, чи вважає вона Андрія Портнова злом, Галина Янченко відповіла: "Я вважаю, що вся команда Януковича – це величезне зло. Зокрема через їхню роль в Майдані. Портнов не матиме нічого в команді Зеленського".

Що відомо про Андрія Портнова? Це юрист, який працював на команду колишнього президента-утікача Віктора Януковича. Він відповідав у екс-президента за судову вертикаль і переписування Кримінально-процесуального кодексу.



Саме Портнов був розробником так званих "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану.



Після Революції гідності він виїхав у Росію, згодом переїхав до Австрії і не мав жодного візиту в Україну з 2014 року. Портнов також перебував під санкціями ЄС, але був вилучений із санкційного списку, коли виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".

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30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента, а саме – до 3 червня. Церемонія може відбутися 28 або 30 травня, гадають у команді Зеленського.

Дивіться повний випуск інтерв'ю з Галиною Янченко у програмі "Он воно як":