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      Сотрудничает ли одиозный Портнов с Зеленским: ответ эксперта " Зе-команды"

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      Сотрудничает ли одиозный Портнов с Зеленским
      Сотрудничает ли одиозный Портнов с Зеленским / www.ukrinform.ua

      Экс-замглавы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов анонсировал приезд в Украину. Связано ли это с избранием нового президента Украины Владимира Зеленского – в программе "Вон оно как" рассказала эксперт по антикоррупционной политике "Зе-команды" Галина Янченко.

      По ее словам, она надеется, что Андрей Портнов не вернется в Украину.

      Читайте также: Не любим спонсоров, но любим инвесторов: друг Зеленского рассказал об отношениях с олигархами

      На вопрос ведущих, считает ли она Андрея Портнова злом, Галина Янченко ответила: "Я считаю, что вся команда Януковича – это огромное зло. В частности из-за их роли в Майдане. Портнов не будет иметь ничего в команде Зеленского".

      Что известно про Андрея Портнова? Это юрист, который работал на команду бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. Он отвечал у экс-президента за судебную вертикаль и переписывание Уголовно-процессуального кодекса.

      Именно Портнов был разработчиком так называемых "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Евромайдана.

      После Революции достоинства он уехал в Россию, впоследствии переехал в Австрию и не совершал ни одного визита в Украину с 2014 года. Портнов также находился под санкциями ЕС, но был вычеркнут из санкционного списка, когда выиграл по судебному делу "Портнов против Совета ЕС".

      Об отношениях Владимира Зеленского с олигархами – читайте в материале 24 канала

      30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня. Церемония может состояться 28 или 30 мая, полагают в команде Зеленского.

      Смотрите полный выпуск интервью с Галиной Янченко в программе "Вон оно как":

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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