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      Зеленский рассказал о своих отношениях с олигархами

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      Зеленский рассказал о своих отношениях с Коломойским, Ахметовым и Хорошковским
      Зеленский рассказал о своих отношениях с Коломойским, Ахметовым и Хорошковским / Getty Images

      Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверяет, что общается с олигархом Игорем Коломойским только на тему бизнеса. С Ринатом Ахметовым Зеленский никогда не общался, а с Валерием Хорошковским у него сейчас нет никаких отношений.

      Отношения Зеленскогс з Коломойским

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      Зеленский уверяет, что не часто видится с Коломойским. Олигарх, а именно его телеканал "1+1" задолжал "Студии "Квартал 95" немало денег.

      Мы пытались наладить отношения, общение менеджеров. У нас не очень получилось. Действительно, были там вопросы. Задержки с финансированием и так далее. Он должен, нашей компании должен канал "1+1". Или мой основной партнер Сергей Шефир, или я – мы общаемся с Коломойским,
      – рассказал кандидат в президенты в интервью "РБК-Украина".

      При этом он не уточнил задолженную сумму, лишь добавил, что "речь идет не о 2 гривнах".

      Коломойський Зеленський стосунки
      Игорь Коломойский

      Зеленский убежден, что его бывшие коллеги по "95 Кварталу" не станут заложниками этой ситуации.

      "Мы предложения имели и от канала "Украина" (входит в медиа-холдинг Рината Ахметова), и от каналов холдинга господина Пинчука (Виктор Пинчук – собственник телеканалов ICTV, Новый и СТБ). Мы только от Петра Алексеевича не имели предложений. А почему заложниками? "Квартал 95" может идти на любой канал", – сказал экс-шоумен.

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      Зеленский также заверил, что будет жестко разговаривать с Коломойским, если тот в судах будет решать какие-то свои вопросы по "Укрнафте". Напомним, что в 2015 году Верховная Рада лишила олигарха права управлять "Укрнафтой", в которой большинство акций принадлежит государству.

      "Будем ссориться. Моим именем прикрываться, слушайте, это невозможно. Я считаю, что это неправильно", – подчеркнул кандидат в президенты.

      Отношения Зеленского с Ахметовым

      Зеленский также вспомнил в интервью, что его компания делала телевизионное кино для телеканала "Украина". "Там какая-то сериальная линейка. Поэтому работаем", – добавил он.

      Владельцем ТРК "Украина" является олигарх Ринат Ахметов, известный своими близкими отношениями с бывшей Партией регионов.

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      Я никогда не общался, честно говоря, с господином Ахметовым. Мы на паре вечеринок здоровались и все,
      – ответил Зеленский на вопрос журналиста: "То есть, с Ахметовым у Вас тоже все хорошо?"

      Рінат Ахметов Володимир Зеленський відносини ТРК Україна
      Ринат Ахметов

      Отношения Зеленского с Хорошковским

      С Валерием Хорошковским – экс-владельцем Inter Media Group, которая владеет телеканалом "Интер", у Зеленского нет никаких отношений. По крайней мере, так говорит сам кандидат в президенты

      Нет сейчас отношений. Были нормальные отношения. Он был владельцем канала "Интер", генеральным продюсером которого был я. Мы разошлись. Я все отдал. Это к вопросу "кому я должен, или нет",
      – сказал экс-шоумен.

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      К слову, кроме того, что Зеленский некоторое время был генпродюсером "Интера", на этом телеканале транслировались ряд шоу "95 Квартала".

      "У нас все было очень просто, мы делили права в телевизионном продукте, вместе производя его. Ты всегда делишь права с тем, кто финансирует производство. В какой-то момент это стало очень неудобно, и мы выкупили все наши права", – пояснил Зеленский.

      Хорошковський Інтер Зеленський відносини
      Валерий Хорошковский

      вибори президента рейтинг другий тур Зеленський Порошенко

       

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Игорь Коломойский Квартал 95 Медиа СМИ Валерий Хорошковский Ринат Ахметов
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