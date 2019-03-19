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      Рінат Ахметов і електроенергія: як олігарх наживається на українцях

      Честная политика 19 Читати новину українською

      Рінат Ахметов намагається максимально убезпечитися на випадок зміни влади в Україні. Олігарх збирається придрати до рук ще декілька енергетичних активів.

      Він став одним з головних переможців від правління чинного президента.

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      Початок володарювання Петра Порошенка був дуже нервовим для Ахметова – його компаньйон заховався у Росії, фракція регіоналів розбіглася, було відкрито кримінальні справи на його підприємства, частина активів залишилася на окупованій території.

      Проте закінчення першого президентського терміну Порошенка закінчується для Ахметова не тільки відсутністю будь-яких проблем із законом. Все набагато краще, ніж він міг уявляти п'ять років тому.

      Олігарх сконцентрував у своїх руках величезні активи у вугільній галузі, тепловій енергетиці, побудував величезний парк сонячної енергетики, який дозволить збагачуватися за рахунок астрономічних зелених тарифів.

      ахметов порошенко
      Рінат Ахметов

      І тепер Ахметов впритул наблизився до монополії розподільчих мереж, тобто щоб контролювати по всій Україні доставку електроенергії від своїх виробництв до кінцевих споживачів – громадян або юридичних осіб – компаній, установ, заводів і фабрик.

      На початку січня ДТЕК оголосив, що купує у російської групи VSEnergy два обленерго: "Київобленерго" та "Одесаобленерго".

      Тобто ще два регіони потрапили в залежність від олігарха, який немов на розпродажі збирає активи в Україні у той час, коли малий та середній бізнес закривається, коли не пов'язані з політикою підприємці змушені звільняти людей, а приватні підприємці вирішують заховатися від економічної кризи на заробітках за кордоном.

      Проте, за моєю інформацією, Ахметов не збирається обмежуватися цими двома обленерго. Після закриття цієї угоди готується ще одна – ДТЕК планує поглинути і решту п'ять обленерго, що залишаються у власності росіян.

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      Таким чином, під контроль Ахметова перейдуть "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Чернівціобленерго", "Рівнеобленерго".

      В чому секрет Ахметова?

      Звідки взялися гроші в олігарха, якщо не так давно, на початку 2016 року ДТЕК був майже банкрутом, адже борги якого торгувалися по 35% від номіналу. Відповідь очевидна – за допомогою чинного президента Ахметову придумали формулу "Роттердам+" і штучно підняли тарифи.

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      Тобто кінцевими платниками за ці покупки є ми, всі українці. Схемою "Роттердам+" було знято із споживачів понад 35 мільярдів гривень. Навіть після усіх відкатів, на руках залишилося багато кешу, який можна відправити на нові покупки та подальшу монополізацію енергетики.

      Уже станом на сьогодні Ахметову належить 15% всіх розподільчих електричних мереж. Разом із покупкою у росіян уже погоджених двох обленерго – Київобленерго та Одесаобленерго – у нього власності буде 25% усіх роздрібних мереж.

      Після поглинання запланованої решти 5 обленерго у власності буде 42% всіх українських розрібних електричних мереж. Це безпрецедентна ситуація, коли один олігарх отримує у власність таку кількість мереж, які є елементом критичної інфраструктури.

      ахметов електроенергія обленерго
      У власності Ахметова може опинитися 42% всіх українських розрібних електричних мереж

      Утворюється "ідеальна" монополізована вертикальна інтеграція. І якщо від монополії у виробництві електроенергії ще можна підстрахуватися імпортом електроенергії, то від монополізації Ахметовим мереж так не врятуєшся.

      Нові розподільчі мережі, велика частина яких будувалася ще за часів радянської влади, це надзвичайно затратно та практично нереально.

      Для того, щоб Ахметов не ставив на коліна всю Україну, в нас створений Антимонопольний комітет, який покликаний обмежувати концентрацію в одних руках таких величезних активів.

      Але нинішній склад Антимонополіста, який майже повністю контролюється Банковою, вже показав своє справжнє обличчя, коли в грудні минулого року видав ДТЕКу дозвіл на подальшу монополізацію енергетики.

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      А зараз, напередодні отримання нових дозволів, зі складу Антимонопольного комітету вичавлюють Світлану Панаіотіді – єдину людину, яка на тому засіданні витримала тиск і не погодилася підігрувати Ахметову.

      Що значать для споживача такі події Ахметова та його покровителів у БПП?

      Коли ДТЕК скупив вугільні шахти та вугільні електростанції, то тарифи вугільних електростанцій стрімко виросли. Ахметов забирав за вироблену ним кіловат-годину втричі більше грошей, ніж за цю саму кіловат-годину забирали атомні станції.

      ахметов порошенко електроенергія обленерг
      Петро Порошенко та Рінат Ахметов

      Коли замість Клюєва тему "зелених" тарифів очолив ДТЕК Ахметова, то надвисокі сонячні "зелені" євротарифи тепер дають окупність у чотири роки – це незрівнянно швидше, ніж у Європі. Неважко спрогнозувати, що буде з тарифами після концентрації в руках Ахметова обленерго.

      Для того, щоб розуміти ступінь деградації державних регуляторів, які управляються з Адміністрації Президента, ще один приклад.

      У лютому цього року Україна закуповувала електроенергію з вугільних електростанцій Ахметова майже на 50% дорожче від ціни, за якою Ахметов продавав цю саме теплову електроенергію в Європу. 2167 грн/МВт*годину всередині України та 50 євро, тобто півтори тисячі гривень в Європі

      Це означає, що українські споживачі в найбіднішій країні Європи забезпечують надприбутки для олігарха, який вивіз родину до Лондона та міняє партнерів з числа президентів немов рукавички.

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      І змінити ці правила гри можна тільки на виборах. Інакше вся Україна буде лише сировинним додатком для кількох олігархічних сімей, що проводять більшу частину життя закордоном.

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      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Честная политика Ринат Ахметов Электроэнергия Энергетика Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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