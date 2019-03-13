Санкції на папері: чому ЄС та США реагують на збройну агресію Росії, а Україна – ні

23 листопада 2018 року Росія вчинила відкритий акт збройної агресії. Українські кораблі було захоплено в нейтральних водах Чорного моря під час спроби проходження Керченською протокою. Захоплення українських моряків залишилося без реакції Президента Петра Порошенка, який так і не ввів персональні санкції проти Росії.

Понад три місяці українські солдати перебувають у російському полоні, а делегований чинною українською владою Віктор Медведчук так і не домігся їхнього звільнення. Цілком можливо, що за домовленістю з Путіним це зроблять ближче до виборів, аби отримати додатковий рейтинг.

Читайте також: Гріхи Конституційного Суду: як система працює на українських президентів

Чому Україна не вводить санкції проти Росії?

На початку грудня 2018 року Сергій Лещенко відправляв депутатські звернення до СБУ, Генеральної прокуратури та Адміністрації Президента щодо введення персональних санкцій відносно кримських суддів, які ухвалили рішення про арешт українських моряків.



Адміністрація Президента перевела запит на інші органи влади. Служба безпеки повідомила, що санкції ввести відносно громадян України не можна, навіть якщо вони перейшли на бік кримських окупантів та отримали при цьому російське громадянство.

Це суперечить попередній позиції СБУ, коли застосували персональні санкції самопроголошеній екс-прокурорці Криму Наталії Поклонській та керівнику Ради міністрів Криму Сергію Аксьонову, які зберегли громадянство України, не вийшовши з нього у встановленому порядку.

Генпрокуратура зверталася до МЗС з пропозицією застосувати санкції до суддів у 2016 році, однак відомство, яке очолює Павло Клімкін, забракувало цю ідею. Причиною є СБУ, яка не надала доказів порушення українських законів,

– пояснив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.



Анатолій Матіос

26 грудня 2018 року на сайті Ради національної безпеки та оборони, яку очолює Петро Порошенко, було опубліковано новину під назвою "РНБО України ухвалила важливі рішення в оборонній сфері та запровадила додаткові санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб".

Вирішено підтримати запровадження санкцій, насамперед, щодо юридичних та фізичних осіб – російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України,

– написали на офіційному сайті глави держави.

Минуло три місяці, але жодної інформації щодо застосування вказаних персональних санкцій ніде оприлюднено не було. За цей час Європейський Союз застосував санкції через збройну агресію Росії й найближчим часом застосують США, однак не Україна.

За цей час навіть Росія, яка є країною-агресором, ввела свої санкції відносно українських народних депутатів та керівників правоохоронних органів. Також Путін з виховною метою покарав представників "Опозиційного блоку", які не погодилися на передвиборчий політичний шлюб з його кумом Віктором Медведчуком під егідою партії “За життя”.



Віктор Медведчук

Вперте небажання карати ворогів України вже не вперше прослідковуються з боку української влади. В січні 2019 року, через п'ять років після окупації Донбасу, Генеральна прокуратура погодилася висунути підозру керівникові військового трибуналу ДНР Миколі Токаренку. Причина такої "сліпоти" має своє пояснення: глава "трибуналу" ДНР є тестем першого заступника військового прокурора України Матіоса.

Читайте також: Як вбивають українські заводи на догоду Ахметову

Ці історії гучніше за будь-які слова показує справжні обличчя людей, які керують Україною останні п’ять років. Реабілітація Медведчука та нездатність навіть ввести санкції проти Росії – це діагноз тотальної політичної імпотенції. Позбутися якої допоможуть громадяни України в кінці березня.