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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Зеленский рассказал, как часто летает к Коломойскому и общается с ним

      327 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Журналисты программы "Схемы" узнали, что за 2 года кандидат в президенты Владимир Зеленский 13 раз летал в города, где проживает его бизнес-партнер Игорь Коломойский. Зеленский утверждает, что в политический период к олигарху не летал.

      Кроме того, шоумен и кандидат в президенты подчеркивает: он общается с Коломойским только по бизнес вопросам. Об этом он рассказал в интервью "РБК–Украина".

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      Так, на вопрос журналиста о встреч с Коломойским Зеленский ответил, что в политический период не летал в страны, где проживает олигарх.

      Мне кажется, я в политический период точно туда не летал. Может быть, у нас были какие-то выступления. У нас были. И для него тоже были,
      – сказал он.

      Кроме того, Зеленский подтвердил, что действительно летал на день рождения Коломойского в Тель-Авив в феврале 2018 года.

      "Я не был у него на этом дне рождения, а на прошлом – да. Мы выступали с "Кварталом". Это – нормально, это – работа", – объяснил кандидат в президенты.

      Зеленский летал дважды в Тель-Авив в течение 2018 года

      Зеленский также добавил, что не часто видится с Коломойским и общается с ним исключительно по бизнесу. Шоумен добавил, что олигарх, а точнее телеканал 1+1 задолжал компании "Квартал 95" денег.

      "С Коломойским мы общаемся по бизнесу. У нас серьезная компания "Квартал 95". У нас много споров по этому поводу. Дело в том, что мы пытались наладить отношения, общение менеджеров. У нас не очень получилось. Действительно, были там вопросы. Задержки с финансированием и так далее. Он должен, нашей компании должен канал 1 + 1. Или мой основной партнер Сергей Шефир, или я – мы общаемся с Коломойским", – подчеркнул Зеленский.

      В то же время, кандидат в президенты не уточнил сумму, которую его компании задолжали. Он лишь добавил, что "речь идет не о двух гривнах".


      Еще больше перелетов он совершил в Женеву, где в августе 2018 года жил Коломойский

      Отметим, что журналисты программы "Схемы" узнали: Зеленский летал в Женеву (где жил Коломойский) в феврале, апреле, ноябре и декабре 2017 года, а затем – в январе, в феврале (дважды), в марте, в апреле ( дважды) и в июне 2018 года. В пяти из этих поездок адвокат Игоря Коломойского, Андрей Богдан, летал вместе с ним. Летом 2018 года Коломойский переехал в Израиль. Уже после этого Зеленский дважды летал в Тель-Авив в сопровождении Андрея Богдана: в ноябре и декабре 2018 года. Во время декабрьской поездки к Зеленскому и Богдану присоединился глава партии "Слуга народа" Иван Баканов.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Игорь Коломойский
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