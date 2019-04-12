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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      За 2 года Зеленский 13 раз летал в города, где живет Коломойский: результаты расследования

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      В течение последних 2 лет кандидат в президенты Владимир Зеленский совершил 11 визитов в Женеву, когда там жил его бизнес-партнер, олигарх Игорь Коломойский. Впоследствии, когда тот переехал в Израиль, Зеленский еще дважды наведывался в Тель-Авив.

      В каждой второй из указанных поездок, кандидата в президенты сопровождал юрист Андрей Богдан – адвокат Игоря Коломойского. Об этом говорится в программе расследований "Схемы: коррупция в деталях".

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      Кто такой Андрей Богдан?
      Он является адвокатом Коломойского, который в 2014 году имел статус советника как руководителя Днепропетровщины. Несмотря на выезд Коломойского из Украины, их сотрудничество с олигархом не завершилась. В 2016 году Богдан признавал, что Игорь Коломойский является одним из его клиентов.

      В Женеву Зеленский летал в феврале, апреле, ноябре и декабре 2017-го года, а потом – в январе, в феврале (дважды), в марте, в апреле (дважды) и в июне 2018 года. В пяти из этих поездок Андрей Богдан летал вместе с ним,
      – отмечают в "Схемах".

      Летом 2018 года Коломойский переехал в Израиль. Уже после этого Зеленский дважды летал в Тель-Авив в сопровождении Андрея Богдана: в ноябре и декабре 2018-го года. Уже во время декабрьской поездки к Зеленскому и Богдану присоединился председатель партии "Слуга народа" Иван Баканов.


      Перелеты Владимира Зеленского

      В телефонном разговоре журналистам "Схем" Игорь Коломойский сначала сказал, что Зеленский действительно летал к нему на день рождения в Женеву в феврале 2018 года. На уточнение, была ли это их последняя встреча, он добавил:

      По-моему, да. Вы когда начинаете, задаете вопросы, как следователь, так я начинаю ерзать. Ну, может, где и пересекся, но черт его знает. Ну так целеустремленных встреч каких-то нет. Ну тем более, мы же понимали, что уже началась политическая история, поэтому все эти компрометирующие связи нам не нужны.


      Перелеты Владимира Зеленского

      В свою очередь, адвокат Андрей Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива в компании Зеленского. Он пояснил, что это его "частное дело".

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      Теги: Владимир Зеленский Игорь Коломойский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Расследования Журналисты
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