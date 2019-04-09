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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Какие отношения у Зеленского и Коломойского: впечатляющее расследование

      Наши деньги 88 Читати новину українською

      О лидере президентской гонки Владимире Зеленском украинское общество знает все. А вот о человеке, которому приписывают связи с кандидатом, мало. Именно фигура Игоря Коломойского ассоциируется у некоторых избирателей с руководителем кандидата, однако сам Зеленский это неоднократно отрицал. Журналисты Вihus.info выяснили, почему шоумен так открещивается от возможного сотрудничества с олигархом.

      31 марта во временном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского журналисты Вihus.info заметили человека с бейджем журналиста "1+1". Однако известно, что он не журналист.

      Читайте также: Как действуют сетки подкупа избирателей у Порошенко: расследование Bihus.info

      В итоге уже на второй день после выборов журналистам удалось найти второй штаб Зеленского. Однако он оказался не публичным, а скрытым. Конечно, прессе там были не очень рады. Да и вообще система охраны работает на высоком уровне – по улицам курсирует охрана, а "слепых зон" и мест для наблюдения вообще нет.

      Трудно даже представить, сколько может стоить аренда помещения в элитном районе, где стоимость квартир достигает пяти тысяч долларов в месяц.

      Штаб Володимира Зеленського
      Штаб Владимира Зеленского

      Елітний район Києва
      Элитный район Киева

      С самого утра возле второго офиса кандидата было людно. Одних гостей сопровождали охранники, другие заходили самостоятельно. Журналисты заметили, как въехала на подземный паркинг машина известного бизнес-партнера Зеленского Бориса Шефира.

      А вот неподалеку от штаба был припаркован Mercedes, записанный на Тимура Миндича. Он является близким соратником олигарха Игоря Коломойского. Но автомобилем пользуется не Миндич, а сам Зеленский. Именно на этом Mercedes Владимир Александрович приехал сдавать анализы. Впоследствии к штабу подъехал автомобиль спикера избирательного штаба Дмитрия Разумкова. Однако на вопрос журналистки о том, почему второй офис не указан ни в одном отчете, Разумков не смог ответить.

      Также журналисты заметили, что несколько дней подряд к штабу подъезжает еще одно авто. Она принадлежит загадочному гостю с бейджем журналиста "1+1", который на самом деле оказался адвокатом и юристом Андреем Богданом.


      Андрей Богдан

      Самым известным клиентом Богдана оказался олигарх Игорь Коломойский. Их отношения стали публичными в 2014 году, когда Богдан получил должность советника у тогдашнего главы Днепропетровщины Коломойского.

      По информации журналистов, только с начала 2019 года Андрей Богдан ежемесячно летал в Тель-Авив. Конечно, можно предположить, что он имел на это свои причины. Но стоит учесть тот факт, что известный олигарх с конца 2018 года живет в Тель-Авиве.

      А вот раньше Игорь Валерьевич жил в Женеве. И по странному стечению обстоятельств именно туда Богдан летал более 20 раз, как на работу.


      В 2018 году Андрей Богдан более 20 раз летал в Женеву

      О том, как в штабе Зеленского объяснили эту ситуацию, – смотрите в выпуске.

      blog_ava
      Зеленский больше не будет сдавать никакие анализы, – штаб кандидата
      8 апреля
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Бизнес Игорь Коломойский Расследования Журналисты Наши деньги
      Источник: 24 канал
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