Какие отношения у Зеленского и Коломойского: впечатляющее расследование

О лидере президентской гонки Владимире Зеленском украинское общество знает все. А вот о человеке, которому приписывают связи с кандидатом, мало. Именно фигура Игоря Коломойского ассоциируется у некоторых избирателей с руководителем кандидата, однако сам Зеленский это неоднократно отрицал. Журналисты Вihus.info выяснили, почему шоумен так открещивается от возможного сотрудничества с олигархом.

31 марта во временном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского журналисты Вihus.info заметили человека с бейджем журналиста "1+1". Однако известно, что он не журналист.

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В итоге уже на второй день после выборов журналистам удалось найти второй штаб Зеленского. Однако он оказался не публичным, а скрытым. Конечно, прессе там были не очень рады. Да и вообще система охраны работает на высоком уровне – по улицам курсирует охрана, а "слепых зон" и мест для наблюдения вообще нет.

Трудно даже представить, сколько может стоить аренда помещения в элитном районе, где стоимость квартир достигает пяти тысяч долларов в месяц.



Штаб Владимира Зеленского



Элитный район Киева

С самого утра возле второго офиса кандидата было людно. Одних гостей сопровождали охранники, другие заходили самостоятельно. Журналисты заметили, как въехала на подземный паркинг машина известного бизнес-партнера Зеленского Бориса Шефира.

А вот неподалеку от штаба был припаркован Mercedes, записанный на Тимура Миндича. Он является близким соратником олигарха Игоря Коломойского. Но автомобилем пользуется не Миндич, а сам Зеленский. Именно на этом Mercedes Владимир Александрович приехал сдавать анализы. Впоследствии к штабу подъехал автомобиль спикера избирательного штаба Дмитрия Разумкова. Однако на вопрос журналистки о том, почему второй офис не указан ни в одном отчете, Разумков не смог ответить.

Также журналисты заметили, что несколько дней подряд к штабу подъезжает еще одно авто. Она принадлежит загадочному гостю с бейджем журналиста "1+1", который на самом деле оказался адвокатом и юристом Андреем Богданом.



Андрей Богдан

Самым известным клиентом Богдана оказался олигарх Игорь Коломойский. Их отношения стали публичными в 2014 году, когда Богдан получил должность советника у тогдашнего главы Днепропетровщины Коломойского.

По информации журналистов, только с начала 2019 года Андрей Богдан ежемесячно летал в Тель-Авив. Конечно, можно предположить, что он имел на это свои причины. Но стоит учесть тот факт, что известный олигарх с конца 2018 года живет в Тель-Авиве.

А вот раньше Игорь Валерьевич жил в Женеве. И по странному стечению обстоятельств именно туда Богдан летал более 20 раз, как на работу.



В 2018 году Андрей Богдан более 20 раз летал в Женеву

О том, как в штабе Зеленского объяснили эту ситуацию, – смотрите в выпуске.